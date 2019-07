Sky zeigt Russell-Crowe-Serie über Fox-News-Gründer

© Showtime

Bei Sky startet Mitte September die Showtime-Produktion "The Loudest Voice", in der Hollywoodlegende Russell Crowe den Fox-News-Gründer Roger Ailes mimt. Später wurde dieser zum Berater des heutigen US-Präsidenten Donald Trump.



29.07.2019 - 11:11 Uhr von Kevin Hennings

Ab Montag, den 16. September, wird Sky die Showtime-Miniserie "The Loudest Voice" ausstrahlen. Die siebenteilige Produktion wird wöchentlich um 20:15 Uhr präsentiert und ist wie gewohnt parallel dazu auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. In "The Loudest Voice" wird Russell Crowe ("Gladiator") in die Rolle des Fox-News-Gründers Roger Ailes gesteckt, der sich in Amerika als Medienmogul und politische Größe etablierte.

Ailes wurde 1995 zunächst beim Sender CNBC entlassen, ehe er zusammen mit Rupert Murdoch (Simon McBurney, "Dame, König, As, Spion") seinen eigenen Sender aufgebaut hat, der fortan mit CNN konkurrierte. Ailes, der für die republikanischen US-Präsidenten Richard Nixon und Ronald Reagan als Berater fungierte, achtet dabei nicht auf journalistischen Ethos.

Er baute sich ein Imperium basierend auf Unehrlichkeit, Hinterhältigkeit, Feindseligkeit und Gier auf, wie die Serie zeigen soll. Vor seinem Tod im Jahr 2017 zählte er auch zu Donald Trumps Beratern. Die Zeit dafür hatte er, da er als Fox-News-Senderchef zurücktreten musste. Ihm wurde sexueller Missbrauch vorgeworfen, was ihn schlussendlich auch als republikanische Größe gebrochen hatte.

"The Loudest Voice" basiert auf dem US-Bestseller "The Loudest Voice in the Room" von Gabriel Sherman. Der Autor interviewte dafür mehr als 600 Personen. Neben Hauptdarsteller Russell Crowe sind viele weitere große Stars zu sehen: Naomi Watts ("Mulholland Drive") als Fox News Moderatorin Gretchen Carlson, Sienna Miller ("Layer Cake") als Ailes Ehefrau Elizabeth, Seth MacFarlane ("Family Guy") als früherer Fox News PR-Chef Brian Lewis, Simon McBurney ("Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.") als News-Corp-Chef Rupert Murdoch, Annabelle Wallis ("Peaky Blinders") als frühere Fox-News-Disponentin Laurie Luhn und Aleksa Palladino ("Boardwalk Empire") als Ailes' langjährige Assistentin Judy Laterza.

