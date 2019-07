Sky zeigt auch zweite Staffel der HBO-Serie "Succession"

© Sky Deutschland

Der Kampf in der Medien-Dynastie Roy bricht nicht ab: Wie Sky angekündigt hat, wird die zweite Staffel von "Succession" ab Mitte September ausgestrahlt und On Demand zur Verfügung gestellt. Die erste Staffel steht ebenfalls noch zum Abruf bereit.



30.07.2019 von Kevin Hennings

Papa Logan Roy (Brian Cox), ein alternder Medien-Mogul, steht kurz vor der Rente. Seine vier Kinder bringen sich dementsprechend in Position, um den heißbegehrten Nachfolger-Platz einnehmen zu können. So begann die HBO-Serie "Succession" im vergangenen Jahr. Wie es in der zweiten Staffel weiter geht, kann ab Montag, den 16. September, beobachtet werden. Sky wird die Fortsetzung dann wöchentlich um 21:10 Uhr auf Sky Atlantic HD ausstrahlen, sowie auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf zur Verfügung stellen. Staffel eins ist dort ebenfalls zu finden.

Patriarch Roy kontrolliert eines der größten Medien- und Entertainment-Konglomerate der Welt. An seinem 80. Geburtstag schockt Logan seine Familie mit der Ankündigung, dass er die Führung von Waystar/Royco keinesfalls abgeben, sondern auf unbestimmte Zeit weitermachen will. Für Kendall (Jeremy Strong), den ältesten Sohn aus zweiter Ehe, ein schwerer Schlag, hat er doch damit gerechnet, der sichere Nachfolger zu sein. Obendrein steht er mitten in Verhandlungen zur Übernahme eines digitalen Medienunternehmens. Auch Kendalls Geschwister Roman (Kieran Culkin), Shiv (Sarah Snook) und Connor (Alan Ruck) sind geschockt über die Entscheidung ihres Vaters, denn jeder hegt seine eigenen Pläne und Absichten.

Die Roy-Geschwister kämpfen nun weiter um die Kontrolle ihres Medienkonzerns Waystar/Royco - sowohl gegen externe Übernahmeversuche als auch untereinander. Dabei sind die Zukunftsaussichten äußerst düster. Vor allem Vorkommnisse in der Vergangenheit drohen die Logans zu zerstören. Kendall (Jeremy Strong), der seine Familie hintergehen wollte, muss nach dem dramatischen Unfall mit seiner Schuld fertig werden. Shiv (Sarah Snook) setzt unterdessen ihren Aufstieg im Unternehmen fort, während Roman (Kieran Culkin) ganz von vorne anfängt. Doch auch Connor (Alan Ruck), der bisher wenig Interesse an Waystar zeigte, meldet plötzlich Führungsansprüche an.

