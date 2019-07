13th Street verwirft Pläne für bereits angekündigte Serie

© 13th Street

Eine bereits für 13th Street angekündigte Serie wird nun doch nicht beim Sender laufen, die NeueSuper hat sich inzwischen aber mit einem anderen Partner zusammengetan. Bei NBCUniversal stellt sich nach dem Zusammenschluss mit Sky die Frage nach der künftigen Strategie.



Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass Katharina Behrends, Geschäftsführerin von NBC Universal Global Networks Deutschland, eine neue Serie für 13th Street ankündigte. Es sollte nach "Culpa" die nächste Eigenproduktion des erfolgreichen Pay-TV-Senders werden. Im Interview mit DWDL.de verriet sie damals: "Sie spielt in München, was nicht heißt, dass sie nur für den deutschsprachigen Markt gedacht ist, ganz im Gegenteil, wir wollen durchaus auch ein internationales Publikum ansprechen." Die Idee zur Serie stamme aus dem Sender und die NeueSuper, die in der Vergangenheit gefeierte Produktionen wie "8 Tage" und "Hindafing" verantwortete, sollte produzieren.

Doch jetzt ist klar: Zumindest in dieser Konstellation wird es dazu nicht kommen. Nach DWDL.de-Informationen hat sich der Sender inzwischen von dem ambitionierten Serien-Vorhaben verabschiedet. Auf Anfrage bestätigt das eine Unternehmenssprecherin von NBCUniversal. Sie sagt, man habe das Projekt bereits "vor einiger Zeit" der NeueSuper zur alleinigen Entwicklung überlassen. Und: "Wir von NBCUniversal konzentrieren uns inhaltlich voll und ganz auf das Development und die Realisation unsere beiden Serien-Highlights ‘Prost Mortem – Die letzte Runde’ und ‘Spides’." Die erstgenannte Serie ist bereits seit einiger Zeit fertiggestellt und ein Sendetermin wurde kommuniziert, "Spides" ist für Syfy angedacht und auch schon seit Ende 2018 im Dreh.

Um die bereits im Mai 2018 angekündigte Serie wurde es dagegen in letzter Zeit ruhiger. Im Februar dieses Jahres sagte Rafael Parente von der NeueSuper gegenüber DWDL.de noch, es werde "in nicht allzu ferner Zukunft" eine Ankündigung zum Projekt geben - die blieb allerdings aus. Im April von DWDL.de auf die Serie angesprochen, wich Katharina Behrends von NBCUniversal aus uns sagte lediglich, dass man mit der NeueSuper weiterhin einen Stoff entwickle und es auch "in Zukunft spannend" bleibe.

Dass Behrends derart vage blieb, hat einen guten Grund - und hängt mit einer Ankündigung der Konkurrenz zusammen. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Joyn, der neue Streamingdienst von ProSiebenSat.1 und Discovery, eine Serie namens "Katakomben" mit der NeueSuper umsetzt (DWDL.de berichtete). Das kam recht überraschend, weil das Projekt direkt eine Produktionsförderung des FFF Bayern erhielt. Die Planungen waren also schon recht weit vorangeschritten. Nun ist klar: Bei "Katakomben" handelt es sich um das Projekt, das in den ursprünglichen Planungen mal für 13th Street vorgesehen war.

NBCUniversal hat zwar nie gesagt, wie die bereits angekünndigte 13th-Street-Serie heißen soll, eine kurze Recherche zeigt allerdings, dass es sich bei "Katakomben" um genau das Projekt handelt, an dem der Pay-TV-Sender über Monate hinweg arbeitete - bis der Rückzieher erfolgte. Nachdem die NeueSuper der Serie einen neuen Spin gegeben hat, sprang Joyn ein und beauftragte die junge Münchner Firma mit der Produktion.

Gemeinsame Serien-Strategie von NBCU und Sky?

Bleibt die Frage, weshalb sich NBCUniversal trotz der bereits erfolgten Ankündigung von dem Projekt zurückgezogen hat. Zu den genauen Gründen schweigt das Unternehmen. Gut möglich jedoch, dass der Zusammenschluss mit Sky etwas damit zu tun hat. Im September 2018 gewann die NBCU-Mutter Comcast die Übernahmeschlacht um die Bezahlsender-Gruppe, danach ging es darum, den Zusammenschluss in den einzelnen Märkten sinnvoll umzusetzen. Die deutschen Mitarbeiter von NBCUniversal sind erst in dieser Woche nicht nur von der Münchner Innenstadt nach Unterföhring gezogen und nutzen inzwischen auch @sky.de-Mailadressen (DWDL.de berichtete).

Da liegt der Verdacht nahe, dass man auch gleich über eine gemeinsame Serien-Strategie nachdenkt. Hier wäre es beispielsweise möglich, alle Eigenproduktionen als "Sky Original" zu labeln und auf einem Sender zu bündeln. Das fällt zum jetzigen Zeitpunkt jedoch ins Reich der Spekulationen, offiziell äußert sich NBCUniversal nicht zu den weiteren Plänen. Mit "Prost Mortem" und "Spides" hat das Unternehmen jedoch bereits zwei neue Serienstoffe für die eigenen Sender in Aussicht gestellt, deren Dreharbeiten bereits stattgefunden haben. Im Gegensatz dazu befand sich "Katakomben" nach der Übernahme von Sky durch Comcast noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Die Idee hinter der Serie bleibt weiterhin bestehen - sie findet demnächst mit einem anderen Dreh als ursprünglich angedacht und mit einem neuen Partner ihren Weg zu den Zuschauern. Mindestens genau so hart wie die NeueSuper an der Produktion arbeitet, dürfte es bei NBCUniversal und Sky derzeit darum gehen, wie man sich im Serien-Bereich künftig aufstellen wird. Mit einer finalen Strategie ist aber wohl erst in einigen Wochen zu rechnen.

