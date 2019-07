DAZN steigt mit bewährtem Personal in die Bundesliga ein

© DAZN/DFL

31.07.2019

Bevor am Samstag Borussia Dortmund und der FC Bayern München im DFL-Supercup aufeinandertreffen werden, hat DAZN sein Team für die Bundesliga-Übertragungen bekanntgegeben und dabei auf große Überraschungen verzichtet. Als Moderatoren und Reporter werden demnach Alexander Schlüter, Daniel Herzog und Sebastian Benesch in den Stadien unterwegs sein. Jan Platte, Uli Hebel, Marco Hagemann und Lukas Schönmüller fungieren als Kommentatoren - sie sind bereits seit der ersten Stunde bei DAZN an Bord.

Darüber hinaus hat der Sportstreamingdienst die Verträge mit seinen Experten Ralph Gunesch, Jonas Hummels und Sebastian Kneißl verlängert. Auch Per Mertesacker gehört weiterhin der Experten-Riege an - er wird jedoch auch in Zukunft ausschließlich bei den Übertragungen der Champions League zum Einsatz kommen.

DAZN hatte jüngst das Bundesliga-Rechtepaket von Discovery übernommen und wird von der neuen Spielzeit an Eurosport bei den Übertragungen der Freitagsspiele ablösen. Zum Paket der insgesamt 40 Bundesliga-Spiele zählen neben den Partien am Freitagabend auch die frühen Sonntagsspiele sowie die Partien am Montagabend. Auch die Relegationsspiele und der schon erwähnte Supercup sind Teil der Sublizenzierung.

Im Zuge des Rechteerwerbs hatte DAZN angekündigt, ab August die Preise zu erhöhen. Wer den Dienst abonnieren will, muss künftig knapp zwölf Euro zahlen und damit zwei Euro mehr als bisher. Neu ist allerdings die Möglichkeit, ein Jahres-Abonnement abzuschließen. das für umgerechnet knapp zehn Euro pro Monat zu haben ist.

