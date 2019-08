RTL stellt Veränderungen bei "Cobra 11" in Aussicht

© TVNOW / Guido Engels

Im September geht die letzte Staffel von "Alarm für Cobra 11" mit Daniel Roesner an den Start - und schenkt man der Ankündigung des Senders Glauben, dann wird sich die Serie deutlich verändern. Geplant sind zunächst zehn neue Folgen.



05.08.2019 - 11:48 Uhr von Alexander Krei 05.08.2019 - 11:48 Uhr

Am 12. September geht "Alarm für Cobra 11" in die 35. Staffel. RTL wird zehn neue Folgen der Actionserie auf dem bewährten Sendeplatz ausstrahlen - und bekommt es anders als in den vergangenen Jahren gleich zum Auftakt der Staffel mit einem harten Gegner zu tun. Am selben Abend meldet sich bei ProSieben auch die Musikshow "The Voice of Germany" auf dem Bildschirm zurück.

Punkten soll "Cobra 11" im Herbst vor allem mit Veränderungen. Die werden durch den angekündigten Abschied von Hauptdarsteller Daniel Roesner ohnehin notwendig - der Schauspieler wird die Rolle des Paul Renner nach vier Dienstjahren bekanntlich an den Nagel hängen (DWDL.de berichtete). In der Ankündigung der neuen Folgen heißt es noch etwas ominös, dass auch die restliche "Cobra 11"-Familie vor schwierige Entscheidungen gestellt wird, die zu großen Zerwürfnissen im Team führen. Am Ende der Staffel werde "nicht mehr so sein, wie es vorher war".

Produziert wird "Alarm für Cobra 11" wie gehabt von action concept. Wer künftig an der Seite von Schauspieler Erdogan Atalay in dem RTL-Dauerbrenner stehen wird, ist noch nicht bekannt.

