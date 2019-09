Vox wirbt mit Ausdauer-Wettbewerb für "Survivor"-Start

© TVNOW / Richard Hübner

Mit einer ungewöhnlichen Aktion will Vox für den Start von "Survivor" trommeln. Der Sender schickt acht Kandidaten auf Pfähle - wer am längsten stehen bleibt, ist im Falle einer zweiten Staffel bei der Abenteuershow dabei.



09.09.2019 - 10:22 Uhr von Alexander Krei 09.09.2019 - 10:22 Uhr

In einer Woche startet Vox einen neuen Anlauf, die Realityshow "Survivor" nach Deutschland zu holen. Um bereits im Vorfeld für Aufmerksamkeit zu sorgen, setzt der Sender auf eine ungewöhnliche Marketing-Aktion. Vor Deutschlands größter Plakatwand in Köln werden sich am Donnerstag acht Spieler um die Teilnahme an einer möglichen zweiten Staffel bewerben.

Sie alle stehen auf Pfählen und müssen sich gegen widrige Wetterumstände behaupten, die die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Website zur Show bestimmen können - von eiskalten Duschen bis hin zu gnadenloser Hitze. Wer als Letzter ohne Schlaf, Nahrung und Toilette stehen bleibt, kann sich Hoffnungen auf eine "Survivor"-Teilnahme im kommenden Jahr machen.

Begleitet wird die Aktion vom RTL-Frühmagazin "Guten Morgen Deutschland", Reporterin Karolina Kaminska wird sogar selbst am Wettbewerb teilnehmen. Die Show selbst startet am kommenden Montag um 20:15 Uhr, TVNOW zeigt die aktuelle Folge jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung. Produziert wird "Survivor" von Banijay Productions.

