Sat.1 holt "Navy CIS" und "Navy CIS: L.A." zurück

Anfang Oktober melden sich "Navy CIS" und der Ableger "Navy CIS: L.A." im Sat.1-Programm zurück. Erneut laufen die beiden US-Serien auf dem Sendeplatz am Dienstagabend. Im Frühjahr verzeichneten sie dort nach schwachem Start steigende Quoten.



11.09.2019 - 09:58 Uhr von Alexander Krei 11.09.2019 - 09:58 Uhr

Sat.1 hat die Ausstrahlung neuer Folgen von "Navy CIS" und "Navy CIS: L.A." in Aussicht gestellt. Beide US-Krimiserien werden sich am 8. Oktober auf dem Bildschirm zurückmelden, bestätigte der Sender via Twitter. Wie schon zu Jahresbeginn werden die neuen Folgen wieder auf dem Sendeplatz am Dienstagabend zu sehen sein, auf dem aktuell noch "MacGyver" mit mäßigem Erfolg ermittelt.

Insbesondere "Navy CIS" hatte sich im Frühjahr aus Quotensicht etwas erholt gezeigt und nach zwischenzeitlicher Durststrecke zuletzt wieder Marktanteile von fast zehn Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen eingefahren - was ja inzwischen deutlich mehr ist als der Senderschnitt von Sat.1. "Navy CIS" geht im Oktober mit den noch ausstehenden Folgen der 16. Staffel weiter, der Ableger aus Los Angeles befindet sich in der zehnten Staffel.

