"Löwen" sollen "Survivor" zu mehr Zuschauern verhelfen

Jetzt sollen es "Löwen" richten: Vox hat für den Dienstagabend eine kurzfristige Programmänderung angekündigt. Nach dem schwachen Auftakt soll die neue Abenteuershow "Survivor" im Anschluss an die "Höhle der Löwen"" weitere Zuschauer erreichen.



17.09.2019 - 16:43 Uhr von Alexander Krei 17.09.2019 - 16:43 Uhr

Den "Survivor"-Start hat man sich bei Vox ganz sicher anders vorgestellt: Weniger als eine Million Zuschauer sahen am Montagabend die Premiere der ersten Folge und in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei überschaubaren 6,0 Prozent. Jetzt erhofft sich der Sender von einer kurzfristigen Programmänderung zusätzlichen Schwung für die neue Abenteuershow.

Wie der Sender am Nachmittag ankündigte, wird am späten Dienstagabend um 22:50 Uhr noch einmal die erste Folge wiederholt. Das Kalkül ist klar: Mit der "Höhle der Löwen" im Rücken sollen weitere Zuschauer auf die teure Produktion aufmerksam gemacht werden. Zuletzt hatte die Gründershow fast drei Millionen Zuschauer erreicht - zumindest einige davon will Vox jetzt also zusätzlich für "Survivor" begeistern.

Die eigentlich für Dienstagabend geplante "Prominent"-Ausgabe muss im Gegenzug weichen. Zudem werden die "Vox Nachrichten" durch die kurzfristige Programmänderung um eine Stunde verschoben. Sie beginnen nun erst um 0:40 Uhr.

