ZDF nennt Termine für "Der Pass"-Ausstrahlung

Das ZDF wird im Dezember die erste Staffel der Sky-Serie "Der Pass" ausstrahlen. In die Primetime schafft es die Serie allerdings nicht, stattdessen ermitteln Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek im späten Abendprogramm.



22.10.2019 - 12:26 Uhr von Timo Niemeier 22.10.2019 - 12:26 Uhr

Im Mai ist bekannt geworden, dass sich das ZDF die Ausstrahlungsrechte an den beiden Sky-Serien "Der Pass" und "Acht Tage" gesichert hat. Im Fall von "Der Pass" hat man nun die Ausstrahlungstermine bekanntgegeben. So ist die Serie ab Sonntag, dem 1. Dezember, beim Sender zu sehen. Los geht’s aber nicht zur besten Sendezeit, sondern erst um 22:15 Uhr, außerdem zeigt das ZDF gleich zwei Folgen am Stück.

Zwei weitere Folgen zeigt man am 2. Dezember ebenfalls ab 22:15 Uhr. Am 8. und 9. Dezember laufen schließlich die Episoden fünf und sechs sowie sieben und acht. Bei Sky arbeitet man derzeit ja schon an einer zweiten Staffel der Serie. Wann es diese zu sehen geben wird, ist derzeit aber noch nicht bekannt. Nun feiert aber ohnehin erst einmal die erste Staffel ihre Free-TV-Premiere.

In der von Wiedemann & Berg Television produzierten Serie wird auf einem Pass an der deutsch-österreichischen Grenze eine zur Schau gestellte Leiche gefunden. Ein länderübergreifendes Team wird gebildet, das den Mörder fassen soll. Die deutsche Kommissarin Ellie Stocker (Julia Jentsch) und ihr österreichischer Kollege Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) fürchten zu Recht, dass im Grenzland ein unheimlicher Serienkiller sein Unwesen treibt. Bei ihrem Ermittlungen verfolgen sie aber unterschiedliche Ansätze. Während Stocker motiviert ist und sich beweisen will, ist Winter zunächst eher das Gegenteil von motiviert. Nach und nach tauchen immer mehr Leichen auf.

Die Ausgangsidee zur Serie stammt von der dänisch-schwedischen Serie "Die Brücke - Transit in den Tod", die in Koproduktion mit dem ZDF entstand. Auch dort ist eine länderübergreifende Ermittlungskommission nötig gewesen, weil eine Leiche auf der dänisch-schwedischen Grenze abgelegt wurde. "Der Pass" erhielt 2019 die "Goldene Kamera" und die "Romy" als Beste TV-Serie.

