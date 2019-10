Sky und HBO offenbar vor Verlängerung ihrer Partnerschaft

© HBO / Sky

Der US-Branchendienst "Deadline" will erfahren haben, dass HBO und Sky vor einer Verlängerung ihrer Zusammenarbeit stehen. Sky Atlantic wäre damit auch weiterhin "The Home of HBO". Ein Deutschlandstart von HBO Max wird zugleich unwahrscheinlicher.



HBO und Sky stehen offenbar vor einer Verlängerung ihres Programm-Deals, der auch das erste Spin-Off der Erfolgsserie "Game of Thrones" umfassen dürfte. Das berichtet der US-Branchendienst "Deadline". Demnach könnten HBO-Serien auch in den kommenden Jahren in Deutschland, Österreich, Großbritannien und Italien beim Pay-TV-Sender Sky Atlantic zu sehen sein. Der aktuelle Vertrag läuft offenbar noch bis 2020.

Zuletzt hatte es Spekulationen darüber gegeben, dass WarnerMedia seinen neuen Streamingdienst HBO Max möglicherweise in Zusammenarbeit mit Sky in einer Reihe europäischer Territorien einführen könnte. Laut "Deadline" ist das aber nicht der Fall. Stattdessen setzt das Unternehmen wohl auf die bewährte Verbreitung ihrer Programme. Hierzulande rühmt sich Sky Atlantic bereits seit mehr als sieben Jahren als "Home of HBO".

Ein Sky-Sprecher wollte sich am Dienstag auf DWDL.de-Nachfrage nicht zu einer möglichen Verlängerung des Vertrags äußern. Im DWDL.de-Interview hatte sich Elke Walthelm, Content-Chefin von Sky Deutschland, jedoch erst am Montag optimistisch gezeigt, was eine weitere Zusammenarbeit angeht. Sie sprach von einem "hervorragenden Verhältnis" und sagte: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in diesem Rahmen noch sehr viel Freude haben werden."

Die Entscheidung über eine weitere Zusammenarbeit fällt allerdings freilich nicht in Unterföhring. Gleichzeitig dürfte allen Beteiligten bewusst sein, dass die Partnerschaft zwischen Sky und HBO in den vergangenen Jahren überaus erfolgreich gewesen ist, zumal aus dem vor zwei Jahren geschlossenen Koproduktions-Deal der Überraschungs-Hit "Chernobyl" und die gerade gestartete Serie "Catherine The Great" mit Helen Mirren hervorgegangen sind.

Sollte der neue Sky-Deal zustandekommen, dürfte ein Start von HBO Max in Deutschland unwahrscheinlicher werden. Als erstes Anzeichen dafür wurde bereits der Verkauf der Ausstrahlungsrechte von "Friends" an Amazon Prime Video gewertet, der vor wenigen Tagen bekannt geworden war (DWDL.de berichtete). In den USA wird der Sitcom-Klassiker dagegen ab dem kommenden Jahr bei HBO Max zu sehen sein. Details zu seinem neuen Streamingdienst will WarnerMedia voraussichtlich noch am Dienstag bekanntgeben.

