"The Feed" feiert Deutschlandpremiere bei Starzplay

Die britische Dramaserie "The Feed" kommt in wenigen Wochen nach Deutschland, die zehn Folgen der ersten Staffel sind dann beim Streamingdienst Starzplay zu sehen. Inhaltlich geht's um eine Art Kampf zwischen Mensch und Technik.



29.10.2019 - 13:51 Uhr von Timo Niemeier 29.10.2019 - 13:51 Uhr

Der Streamingdienst Starzplay hat die Ausstrahlung der britischen Dramaserie "The Feed" angekündigt. Die zehn Folgen umfassende erste Staffel ist ab dem 28. November auf der Plattform zu sehen. Damit feiert "The Feed" hierzulande seine Premiere, auch in Frankreich, Italien und Spanien wird die Serie zuerst bei Starzplay zu sehen sein. Erst Mitte September feierte "The Feed" auf der Insel TV-Premiere.

Die Serie blickt in die Zukunft und beschäftigt sich mit Softwareimplantaten, die inzwischen viele Menschen in ihren Gehirnen haben. Damit sind sie mit dem sogenannten "Feed" verbunden, dadurch können sie sofort jedes Gefühl und Erlebnis mit anderen Menschen teilen. Das junge Paar Tom (Guy Burnet) und Kate (Nina Toussaint-White) versucht jedoch seiner Abhängigkeit vom Feed entgegenzuwirken. Die Technologie ist eine Erfindung von Toms Vater Lawrence (David Thewlis), seine Mutter (Michelle Fairley) operiert als CEO des Unternehmens, das den Feed betreibt. Als einigen Nutzern plötzlich seltsame und brutale Ereignisse widerfahren, muss Tom alles in seiner Macht stehende unternehmen, um seine Frau Kate (Nina Toussaint-White) und seine kleine Tochter vor der unberechenbaren Technik zu retten.

Geschrieben und produziert wurde die auf dem Roman von Nick Clark Windo basierende Serie von Channing Powell ("The Walking Dead"). Neben Powell zählen Susan Hogg und Sara Murray von Studio Lambert zu den Produzenten und Tom Moran, Rachel De-Lahay sowie Michael Clarkson zu den Writern der Serie. Starzplay ist über die Apple TV-App und Prime Video Channels zu empfangen.







