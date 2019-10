Neue RTL-Serie mit Frier und Tramitz schon bald bei TVNow

© TVNow/UFA Fiction/Daniela Incoronato

Die neue RTL-Serie "Schwester, Schwester" ist erst im kommenden Jahr im Free-TV zu sehen, bei TVNow können die User bereits ab Freitag darauf zugreifen. In den Hauptrollen zu sehen sein werden Caroline Maria Frier, Anna Julia Antonucci und Christian Tramitz.



31.10.2019 - 12:05 Uhr von Timo Niemeier 31.10.2019 - 12:05 Uhr

Bereits zum Beginn der Dreharbeiten im Mai dieses Jahres hatte die Mediengruppe RTL angekündigt, die neue Serie "Schwester, Schwester - Hier liegen Sie richtig" vorab bei TVNow zeigen zu wollen. Bislang war es aber überraschen Still um die Produktion aus dem Hause UFA Fiction - doch nun geht alles ganz schnell. Bereits ab diesem Freitag wird die erste, zehn Folgen umfassende erste Staffel beim Streamingdienst zum Abruf bereitstehen. Dafür brauchen die User allerdings ein Premium-Abo von TVNow.

Wer nicht zahlen will, muss noch bis Frühjahr 2020 warten, dann schafft es die Sitcom auch zu RTL und damit ins Free-TV. Die Hauptrollen in "Schwester, Schwester" spielen Caroline Maria Frier, Anna Julia Antonucci und Christian Tramitz. Und darum geht’s: Vollblutkrankenschwester Micki Busch (Frier) hat es geschafft. Sie hat den Job als Stationsleiterin in einem angesehenen Krankenhaus bekommen und ist endlich in ihrem Traumjob angekommen. Doch nach der Trennung von ihrem Freund Paul (Bastian von Bömches) fliegt sie aus ihrer Wohnung und muss zu den anderen Krankenschwestern ins Schwesternwohnheim ziehen.

Hinzu kommt, dass auch im neuen Job zunächst nichts nach Plan läuft: Die neuen Kolleginnen finden sie doof, die Stationsleitung soll sie sich mit der unqualifizierten Charly teilen und der Klinikchef Tümmler macht ihr zusätzlich das Leben schwer. Doch nach anfänglichen Schwierigkeiten werden Micki und die Schwestern ein eingespieltes Team und auch Konkurrentin und Mitbewohnerin Charly (Antonucci) entpuppt sich als potenzielle beste Freundin. Das ungleiche Paar kämpft unerbittlich für das Wohl der Patienten – und gegen den tyrannischen Klinikchef Friedrich Tümmler (Tramitz). Dabei geraten sie immer wieder in brenzlige und peinliche Situationen. Im Zuge dieser Abenteuer wächst Micki persönlich über sich hinaus. Denn sie muss sich nach der Trennung von Paul endlich wieder der Liebe öffnen, die Dating-Welt erkunden, eigene Stärken und Schwächen erkennen und immer wieder den unglücklich in sie verliebten Stationsarzt Dr. Kyrgios (Jasin Challah) abwimmeln.

Showrunner und Produzent der Serie ist Tommy Wosch, der für RTL auch schon "Beck is back" produziert hat. Producerin ist Viola-Franziska Bloess, Regie führt Ulli Baumann. Die RTL-Redaktion liegt bei Manuel Schlegel unter der Leitung von Philipp Steffens.

