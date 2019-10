Universal TV zeigt siebte "Suits"-Staffel ab Januar

© USA Network

In der siebten Staffel verabschiedeten sich die beiden Hauptdarsteller Patrick J. Adams und Meghan Markle von "Suits". Diese wird im Januar bei Universal TV zu sehen sein. In den USA ist die Erfolgsserie kürzlich nach der neunten Staffel zu Ende gegangen.



31.10.2019 - 16:28 Uhr von Alexander Krei 31.10.2019 - 16:28 Uhr

Vor wenigen Wochen ist in den USA die neunte und zugleich letzte Staffel von "Suits" zu sehen gewesen. Hierzulande müssen Fans der Anwaltsserie allerdings noch ein wenig Geduld aufbringen, schließlich strahlte Netflix im Sommer erst die siebte Staffel aus. Diese wird demnächst auch im linearen Fernsehen zu sehen sein - und zwar bei Universal TV.

Zu sehen gibt es "Suits" ab dem 7. Januar 2020 jeweils dienstegs um 21:00 Uhr in Doppelfolgen auf Universal TV. Die Hauptdarsteller Patrick J. Adams und Meghan Markle, inzwischen Duchess of Sussex, sind hier zum letzten Mal in ihren Rollen als Mike Ross und Rachel Zane zu sehen. In weiteren Rollen spielen Sarah Rafferty, Rick Hoffmann sowie Gina Torres mit.

Und darum geht es: Für New Yorks Staranwälte stehen große Veränderungen an: Nach Jessicas (Gina Torres) Abschied müssen Mike (Patrick J. Adams) und Harvey (Gabriel Macht) ihre Differenzen beiseitelegen, damit die Kanzlei eine Zukunft hat. Sie treffen eine Vereinbarung, die es Mike erlaubt trotz seines Jobs bei Pearson Specter Litt weiterhin eigene Fälle zu übernehmen.

Innerhalb der Firma stößt das Abkommen auf wenig Gegenliebe und ist besonders Oliver (Jordan Johnson-Hinds) ein Dorn im Auge. Währenddessen strebt Donna (Sarah Raffert) die Senior-Partnerschaft an und Harvey beginnt eine Beziehung mit seiner ehemaligen Therapeutin Dr. Paula Agard (Christina Cole).



