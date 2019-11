Vox holt "Kitchen Impossible" vor Weihnachten zurück

© MG RTL D / Nady El-Tounsy

Fans von "Kitchen Impossible" müssen sich nicht mehr lange gedulden, denn schon Anfang Dezember wird Vox neue Folgen der Koch-Competition mit Tim Mälzer zeigen. Zudem gibt's kurz vor Weihnachten erneut ein Special zu sehen.



05.11.2019 - 11:50 Uhr von Alexander Krei 05.11.2019 - 11:50 Uhr

Vox wird seine Kochshow "Kitchen Impossible" noch in diesem Jahr mit neuen Folgen fortsetzen. Wie der Privatsender jetzt ankündigte, wird es ab am 1. Dezember sonntags um 20:15 Uhr zwei neue Ausgaben der Koch-Competition mit Tim Mälzer zu sehen. Los geht es mit dem erneuten Duell mit Peter Maria Schnurr, ehe Mälzer gegen Nenad Mlinarevic antritt.





Darüber hinaus folgt am 15. Dezember noch eine neue "Weihnachts-Edition", in der Tim Mälzer und Mario Lohninger sowie Roland Trettl und Tim Raue im Team an entlegenen Orten regionale Weihnachtsgerichte nachkochen. Der neue Free-TV-Sender Vox Up wird das Special außerdem am Freitag, den 20. Dezember um 20;15 Uhr noch einmal wiederholen.

Weitere Folgen von "Kitchen Impossible" hat Vox bereits für das kommende Jahr in Aussicht gestellt. Dann wird sich Tim Mälzer unter anderem mit Steffen Henssler messen. Produziert wird die Kochshow von Endemol Shine Germany.

Schon am 15. November startet jedoch erst mal Mälzers neues TV-Projekt: Dann nämlich zeigt Vox freitags um 20:15 Uhr die neue Sendung "Ready to beef", in der jeweils zwei Köche gegeneinander antreten, um Tim Raues Juroren-Gaumen zu entzücken. Zum Auftakt laufen zwei Folgen hintereinander, in den darauffolgen Wochen zeigt Vox im Anschluss um 21:15 Uhr Wiederholungen von "Kitchen Impossible".

Mehr zum Thema Vox bestellt bereits zweite Staffel von "Ready to beef" Ungewohnter Sendeplatz für neue Mälzer-Kochshow bei Vox



Teilen