Neue Folgen "Victoria" & "Medici" zu Weihnachten bei Sky

Die beiden opulent produzierten Historienserien "Victoria" und "Die Medici" kehren zur Weihnachtszeit zurück zu Sky. Der Pay-TV-Sender wird die jeweils dritten Staffeln rund um die Festtage bei Sky 1 zeigen.



05.11.2019 - 16:00 Uhr von Timo Niemeier 05.11.2019 - 16:00 Uhr

Sky hat neue Folgen der beiden Historienserien "Victoria" und "Die Medici" in Aussicht gestellt. In der dritten Staffel "Victoria" muss die legendäre Monarchin (Jenna Coleman) mit Revolutionen in ganz Europa fertig werden und ihr sechstes Kind zur Welt bringen. Erzählt wird die Serie auf Basis von Queen Victorias Tagebüchern. Zu sehen sind die acht Episoden vom 23. bis 26. Dezember immer in Doppelfolgen um 20:15 Uhr auf Sky 1.

Von "Die Medici" steht ebenfalls die dritte Staffel an, auch diese umfasst acht Episoden. Diese sind zwischen dem 23. und 26. Dezember ab 22 Uhr bei Sky 1 zu sehen. Auch in den neuen Folgen dreht sich die Serie um Lorenzo de‘ Medici. Nachdem er das Attentat der Pazzi überlebt hat, kennt er nur noch einen Gedanken: Rache. Neu mit dabei ist diesmal Francesco Montanari. Die Serie wird wieder an Originalschauplätzen von Christian Duguay inszeniert und von Frank Spotnitz produziert.

