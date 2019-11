RTL macht aus "Achtung Vorschrift!" lieber "Rütter reicht’s!"

© TVNow/Alex Stiebritz

Martin Rütter beschäftigt sich bei RTL bald mit dem Irrsinn in deutschen Behörden. Aus "Achtung Vorschrift!" ist inzwischen aber "Rütter reicht’s!" geworden. Und auch als "Hundeprofi" von Vox kehrt Rütter bald wieder zurück.



06.11.2019 - 14:52 Uhr von Timo Niemeier 06.11.2019 - 14:52 Uhr

Mitte September hat RTL ein neues Format mit Martin Rütter angekündigt. Damals hieß es noch "Achtung Vorschrift!" und der Sender erklärte, der "Hundeprofi" solle sich in dem Format dem täglichen Behörden-Irrsinn in Deutschland widmen (DWDL.de berichtete). Nun gibt es auch einen Sendetermin für das Format, das man inzwischen in "Rütter reicht’s!" umgetauft hat.

So wird man zwei Ausgaben am Mittwochabend zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr ausstrahlen, los geht’s am 4. Dezember. Unterstützt wird Rütter in der Sendung zudem von einem prominenten Team, das sich ebenfalls mit den Paragraphenreitern der Republik beschäftigt. Produziert wird "Rütter reicht’s!" von Brainpool. Womöglich hat man sich für einen neuen Namen entschieden, weil Sat.1 mit "Vorschrift ist Vorschrift" ein ganz ähnliches Format angekündigt hat, die Sendung mit Frank Rosin startet aber schon Mitte November (DWDL.de berichtete).

Und auch bei Vox wird Martin Rütter bald wieder zu sehen sein. Der Sender hat für den 30. November den Auftakt der neuen "Hundeprofi unterwegs"-Staffel angekündigt, die neuen Ausgaben der Sendung laufen dann wie gehabt immer samstags um 19:10 Uhr. Zuletzt kam "Der Hundeprofi unterwegs" Ende 2018 auf durchschnittlich mehr als neun Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Doch noch einmal zurück zu RTL, wo man Anfang Dezember auch zu überraschen weiß. Am 5. Dezember zeigt man donnerstags um 20:15 Uhr eine neue Ausgabe von "Wer wird Millionär?". Die Folge wird gleich drei Stunden lang dauern, im Anschluss zeigt man noch eine Doku über die Quizshow. In der Woche zuvor zeigt RTL donnerstags die Europa League, Mitte November ist das Promi-Special von "Wer wird Millionär?" auf diesem Sendeplatz zu sehen.

