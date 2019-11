WDR legt Promi-Show "Das Tier in dir" vorerst auf Eis

© WDR/Ben Knabe

Ein halbes Jahr nach der Ausstrahlung der ersten Staffel hat sich der WDR dazu entschlossen, vorerst keine neuen Folgen von "Das Tier in dir" zu produzieren. Stattdessen ruhen die Hoffnungen für den Sonntagabend auf Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe.



10.11.2019

Wenn im Januar die neue WDR-Show "Nicht dein Ernst!" mit Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe an den Start geht, dann wird es fünf Jahre her sein, dass der WDR das Ende von "Zimmer frei" ankündigte. So lange sucht der Sender schon nach einem geeigneten Format, das die entstandene Lücke am späten Sonntagabend füllt - bislang ohne Erfolg.

Zuletzt ging der WDR im April und Mai in die Offensive. Die neue Promi-Show "Das Tier in dir" galt auch deshalb als Hoffnungsbringer, weil sich Hans-Georg Kellner das Format erdachte und damit jener Mann, der schon vor mehr als 20 Jahren zu den Schöpfern von "Zimmer frei!" gehörte. Ziel jeder Ausgabe war es, mit der Hilfe von Talk, Spielen und Einspielern die Frage zu klären, ob der Gast womöglich eine tierische Verwandtschaft hat.

Das Interesse des Publikums hielt sich damals allerdings in Grenzen, sodass eine Fortsetzung nicht sonderlich wahrscheinlich schien. Tatsächlich hat der WDR das Projekt, das von Komikerin Linda Feller und dem Tierforscher Karsten Brensing präsentiert wurde, erst mal auf Eis gelegt. "Wir haben das Format 'Das Tier in dir' ausprobiert, werden es aber vorerst nicht fortsetzen", erklärte ein Sendersprecher auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de.

Und so ruhen die Hoffnungen jetzt also auf Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe, die in ihrer neuen Show ungeschriebene Regeln des Alltags verhandeln und zusammen mit einem prominenten Gast herausfinden sollen, wie man sich in den kniffligsten Situationen am besten verhält. Geplant sind zunächst acht Folgen, für die sich der WDR mit der Produktionsfirma SEO Entertainment zusammentut.

