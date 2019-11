Wiedemann & Berg gehen auch mit TV-Produktion zu Kogel

© Wiedemann & Berg

Nachdem schon die Kino-Produktionsfirma Wiedemann & Berg Film zu Leonine gehört, folgt jetzt W&B TV. Endemol Shine hat die Firma an die Kogel-Firma verkauft, will aber auch weiter auf Fiction setzen. Die beiden Produzenten komplettieren derweil die Leonine-Chefetage.



15.11.2019 - 10:04 Uhr von Alexander Krei 15.11.2019 - 10:04 Uhr

Nachdem Wiedemann & Berg Film bereits seit April zu Leonine gehört, wechselt jetzt auch die Fernsehproduktionsfirma W&B TV unter das Dach der Unternehmensgruppe unter Führung von Fred Kogel. Wie jetzt bekannt wurde, hat Endemol Shine Germany das Joint-Venture zum 13. November verkauft - noch bedarf es jedoch der Zustimmung der zuständigen Behörden. Quirin Berg und Max Wiedemann sollen auch in Zukunft Geschäftsführer beider Unternehmen bleiben und werden zudem zum 1. Januar 2020 in die Leonine-Geschäftsführung berufen.

Im Zuge dessen wird Quirin Berg bei Leonine in der Geschäftsführung die Position des Chief Creative und Chief Production Officer übernehmen und die kreative Ausrichtung der Gruppe verantworten. Gemeinsam mit Max Wiedemann wird er als Chief Production Officer die gesamte Fiction-Produktion von Leonine in den Bereichen Kino, TV und Koproduktion leiten. Max Wiedemann soll zudem in seiner Funktion als Chief Business Development Officer der Gruppe die Entwicklung neuer Geschäftsbereiche und deren Integration verantworten.

"Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, nach der bereits erfolgten Akquisition der Wiedemann & Berg Film mit W&B TV zwei der innovativsten und erfolgreichsten Produktionsunternehmen Deutschlands in unseren Produktionsbereich zu integrieren und die Holding Geschäftsführung mit Quirin und Max zu komplettieren", sagte Leonine-CEO Fred Kogel. In der Vergangenheit produzierte W&B TV unter anderem Serien wie "4 Blocks" und "Dark", aktuell entsteht mit "Tribes of Europa" ein weiteres Netflix-Original.

Endemol Shine setzt weiter auf Fiction

Endemol Shine, das gerade von Banijay übernommen wurde, will sich aus dem Fiction-Bereich allerdings auch nach dem Verkauf nicht zurückziehen und übernimmt sämtliche Vermögenswerte des in Berlin ansässigen Geschäfts von W&B TV. Geplant ist, eine eigenständige Gesellschaft für fiktionale Produktionen zu gründen. Nanni Erben, die bisherige W&B-TV-Mit-Geschäftsführerin, soll diese Einheit innerhalb von Endemol Shine Germany leiten. Nannen verspricht in dieser neuen Zusammensetzung schon mal "erfolgreiches und auch außergewöhnliches Programm".

"Mit der wunderbaren Nanni Erben haben wir eine sehr erfahrene und prämierte Produzentin an Bord", sagte Magnus Kastner, CEO von Endemol Shine Germany. "Mit der geballten Erfahrung und großen Expertise von Nanni und ihrem Team werden wir die Erfolgsgeschichte in Berlin weiterschreiben und ich freue mich persönlich sehr auf eine spannende Zusammenarbeit. Max und Quirin danken wir für die gemeinsamen und erfolgreichen Jahre und wünschen ihnen von Herzen alles Gute für die Zukunft."

In einem gemeinsamen Statement bedankten sich auch Max Wiedemann und Quirin Berg für eine "ausgezeichnete Partnerschaft". Doch jetzt geht der Blick voraus: "Wir sind seit 20 Jahren Produzenten und Unternehmer und haben schon lange den Traum von einem deutschen Studio das Film, Verleih, Fernsehen, Lizenzgeschäft und Entertainment unter einem Dach vereint", erklärten die Produzenten. Dieser Gedanke werde mit Leonine Realität. "Die ständige Weiterentwicklung unserer Ideen und Möglichkeiten war für uns immer eine wesentliche Kraft und wir sind glücklich nun gerade diese spannende Ära gemeinsam gestalten zu können."

Neben Wiedemann & Berg Film und W&B TV umfasst Leonine Production auch die ehemalige Jauch-Firma i&u TV. Dazu kommen Odeon Film, Odeon Entertainment, H&V Entertainment und Nova Film.

