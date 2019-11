Annette Frier moderiert 2020 "Demenz-Chor" im ZDF

© ZDF/Mathias Bothor

Dass das ZDF an einer Adaption des BBC-Formats "The Dementia Choir" arbeitet, war bereits bekannt. Jetzt ist auch klar, wer die Sendung moderieren wird. Annette Frier begleitet Demenzkranke dabei, wie sie einen Chor gründen und singen.



25.11.2019 - 14:35 Uhr von Timo Niemeier 25.11.2019 - 14:35 Uhr

Annette Frier wird das Gesicht des neuen Doku-Projekts "Der Demenz-Chor" des ZDF. Das hat der Sender jetzt bekanntgegeben. Bereits vor einigen Monaten wurde bekannt, dass sich der Sender die entsprechenden Rechte an dem eigentlich britischen Format gesichert hatte, auf der Insel lief die Reihe bei der BBC (DWDL.de berichtete). Hierzulande wird Frier die Sendung also präsentieren.

In "Der Demenz-Chor" gründen Demenzkranke einen Chor und singen gemeinsam. Dabei, sowie bei den Proben und einem großen Abschlusskonzert, werden sie mit der Kamera begleitet. Die Sendung will sich auch der wissenschaftlichen Frage nähern, inwieweit sich Musik und Gesang auf die Situation der Demenzkranken auswirken. Frier wird die Protagonisten zu Hause besuchen, bei den wissenschaftlichen Untersuchungen dabei sein und die Teilnehmer bei Chorproben und der Organisation des Konzertabends unterstützen.

Produziert wird das Format von Tower Productions, die Dreharbeiten sollen im Januar beginnen und bis März dauern. Derzeit ist die Produktionsfirma noch auf der Suche nach Teilnehmern jeden Alters. Einzige Voraussetzung ist eine ärztlich diagnostizierte leichte bis mittelgradige Demenz/Alzheimererkrankung.

Annette Frier sagt zum Projekt und ihrer Rolle: "Ich freue mich schon auf meine Funktion als Gastgeberin in diesem tollen Projekt. Das Thema Demenz schlummert gesellschaftlich immer noch oft in einer Tabuzone - Singen ist eine sinnstiftende, gemeinschaftliche Möglichkeit, dieser aktiv zu trotzen. Ich bin sehr gespannt." ZDF-Showchef Oliver Heidemann ergänzt: "Das Thema Demenz ist ebenso aktuell, wie es wichtig ist. Es begegnet uns in der gesellschaftlichen Debatte fast täglich, sei es in den Medien oder aber ganz persönlich im Alltag. Ich freue mich sehr, dass wir Annette Frier für dieses besondere Projekt gewinnen konnten."

