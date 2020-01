"Krass Schule" startet Mitte Februar ins nächste Schuljahr

© RTLZWEI

Nachdem die dritte Staffel von "Krass Schule" mit einem gehörigen Cliffhanger endete, ist nun bestätigt, wann die neuen Folgen zu sehen sein werden. Los geht es bei RTLzwei demnach ab Mitte Februar zur gewohnten Sendezeit.



27.01.2020 - 11:49 Uhr von Kevin Hennings 27.01.2020 - 11:49 Uhr

Mit einem Knall hatte sich "Krass Schule - Die jungen Lehrer" im vergangenen Frühwinter von der Bildfläche verabschiedet. Die Schule ist eingestürzt und der Umzug nach Köln-Ossendorf wurde geplant. Nun kehrt die Daily-Soap mit der vierten Staffel zurück. Die neuen Folgen werden ab dem 17. Februar von Montag bis Freitag täglich um 17:05 Uhr bei RTLzwei zu sehen sein.

Darum geht es in der vierten Staffel: Nicht nur wegen des Schulumzugs steht Chaos auf dem Stundenplan. Auch ein Problemschüler hält die Lehrer auf Trapp: Wegen eines unerlaubten Übergriffs droht ihm ein Verweis. Doch was steckt wirklich hinter seinen Taten? Werden die Lehrer ihm helfen können? Zwischen Thea und Max brodelt währenddessen ein großer Streit: Was ist der Auslöser und werden sich die Wogen wieder glätten? Währenddessen steht auch Lukas zwischen Carmen und Jacqueline, die nach wie vor mit allen Mitteln um seine Liebe und Anerkennung kämpfen. Bis zum Start der neuen "Krass Schule"-Staffel hat noch "Hartz und Herzlich" den Sendeplatz am Nachmittag inne.

In der neuen Staffel werden insgesamt 140 Folgen zu sehen sein, wie RTLzwei gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de kommuniziert hat. Wie üblich stehen die Folgen nach der linearen Ausstrahlung auch zeitlich flexibel bei TV Now zum Abruf bereit. Hinter den Kulissen von "Krass Schule" hat sich außerdem wenig geändert: Für die Produktion der einstündigen Serie sind weiterhin die Firmen Redseven Entertainment und La Paloma zuständig.

Die letzte Staffel von "Krass Schule" konnte im Herbst zuletzt 5,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichen und lag somit klar über dem Senderschnitt.

