Vox tritt mit seinen "Löwen" gegen "Masked Singer" an

© TVNow/Bernd-Michael Maurer

Nach der Entscheidung von ProSieben, die zweite Staffel von "The Masked Singer" dienstags zu zeigen, steht nun fest, dass der Show-Hit des Vorjahres in direkter Konkurrenz zur "Höhle der Löwen" laufen wird. Vox hält am bewährten Sendeplatz fest.



30.01.2020 - 08:38 Uhr von Alexander Krei 30.01.2020 - 08:38 Uhr

Mit im Schnitt fast 28 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe entpuppte sich "The Masked Singer" im vergangenen Jahr als Überraschungs-Hit des Sommers - entsprechend groß sind die Erwartungen von ProSieben an die zweite Staffel, die der Privatsender ab dem 10. März ins Programm nehmen wird (DWDL.de berichtete). Weil der bisherige Sendeplatz am Donnerstagabend durch "Germany's next Topmodel" belegt ist, gibt es die Show dann bekanntlich dienstags zu sehen.

Der Termin gilt auch deshalb als spannend, weil dadurch eine Ausstrahlung gegen "Die Höhle der Löwen" drohte. Zu genau dieser Kampfprogrammierung wird es nun auch tatsächlich kommen: Wie Vox gegenüber DWDL.de bestätigte, meldet sich die erfolgreiche Gründershow ebenfalls am 10. März auf dem Bildschirm zurück. Ebenso wie von "The Masked Singer" sind hiervon sechs neue Folgen geplant, deren Produktion bereits vor einem Jahr erfolgt ist.

Es ist das erste Mal, dass Vox seinen größten Hit im Frühjahr auf Sendung schickt - bislang zeigte der Kölner Sender sein von Sony Pictures produziertes Erfolgsformat stets im Herbst. Die höhere Schlagzahl wurde auch deshalb möglich, weil Vox inzwischen dazu übergegangen ist, auf wechselnde "Löwen" zu setzen: Mittlerweile teilen sich sieben Investoren die fünf Plätze, darunter Frank Thelen, der jedoch nach der Frühjahrs-Staffel aussteigen wird.

Zu Thelens Abschiedsrunde steigt nun also das TV-Duell des Frühjahrs, schließlich entwickelte sich "Die Höhle der Löwen" in den zurückliegenden Jahren zum wichtigsten Erfolg des Senders. Mit im Schnitt mehr als 17 Prozent Marktanteil in der Zielguppe sowie durchschnittlich über 2,7 Millionen Zuschauern erwies sich das Format auch im Herbst wieder als Erfolg. Nun in direkte Konkurrenz zu "The Masked Singer" zu treten, birgt dennoch ein gewisses Risiko - für beide Seiten.

Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de hatte Vox nach der Ankündigung von ProSieben, mit "The Masked Singer" auf den Dienstag zu wechseln, auch über einen alternativen Sendeplatz für seine "Löwen" nachgedacht, sich letztlich aber doch für die bewährte Programmierung entschieden. Allerdings stellte die Gründershow schon zuletzt ihre Stärke unter Beweis: Obwohl "Die Höhle der Löwen" zeitweise gegen das quotenstarke "Sommerhaus der Stars" lief, fielen die Quoten gewohnt gut aus.

Ob es auch diesmal zwei Gewinner geben wird oder doch eher zwei Verlierer, werden die Fernsehmacher in Köln und Unterföhring in wenigen Wochen erfahren. Spannender war der Dienstagabend aus Branchensicht jedenfalls selten zuvor.

