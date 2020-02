Mystery-Thriller "Freud" startet Mitte März im ORF

© Jan Hromádko / Satel Film / Bavaria Fiction

Sigmund Freuds Mörderjagd durch Wien ist ab Mitte März im ORF zu sehen, das hat der Sender nun bestätigt. Premiere feiert die Serie von Marvin Kren bei der Berlinale, später startet "Freud" dann auch bei Netflix.



05.02.2020 - 16:23 Uhr von Timo Niemeier 05.02.2020 - 16:23 Uhr

Der ORF hat bekanntgegeben, wann die achtteilige Serie "Freud", die man gemeinsam mit Netflix produziert hat, zu sehen sein. Die Serie wird ab dem 15. März in ORF 1 zu sehen sein, los geht’s mit einer Doppelfolge. Die weiteren Episoden laufen am Mittwoch, den 18. März, und am Sonntag, den 22. März. Hier gibt es ab 20:15 Uhr jeweils drei Folgen am Stück zu sehen. Weltpremiere feiert die Serie schon etwas vorher auf der Berlinale (DWDL.de berichtete).

Marvin Krens internationale ORF/Netflix-Produktion "Freud" soll eine der bedeutendsten Persönlichkeiten Österreichs in einem völlig neuen Licht präsentieren: Knapp 80 Jahre nach dem Tod des Begründers der Psychoanalyse schlüpft Robert Finster in die Rolle des jungen Sigmund Freud – allerdings nicht auf der Couch zwischen Theorie und Analyse, sondern rastlos, schillernd und wild auf Mörderjagd. Produziert wurde die Serie von Satel Film und Bavaria Fiction.

Neben Robert Finster spielen auch Ella Rumpf als das berüchtigte Medium Fleur Salomé und Georg Friedrich in der Rolle des Kriegsveteranen Alfred Kiss in "Freud" mit. In weiteren Rollen sind unter anderem Christoph Krutzler, Brigitte Kren, Rainer Bock, Anja Kling, Mercedes Müller, Philipp Hochmair, Stefan Konarske, Noah Saavedra, Heinz Trixner, Lukas Miko, Aaron Friesz, Martin Zauner, Johannes Krisch und Matthias Franz Stein zu sehen. Regisseur Marvin Kren zeichnete zudem gemeinsam mit Stefan Brunner und Benjamin Hessler als Drehbuchautor sowie als Executive Producer verantwortlich.

Später im Jahr wird "Freud" dann auch noch bei Netflix zu sehen sein. Hier ist derzeit aber noch unklar, wann der Streamingdienst die Folgen zum Abruf bereitstellt.

Teilen