Jauch geht ins Rennen gegen "Löwen" und "Masked Singer"

Als sei das Duell zwischen "The Masked Singer" und "Die Höhle der Löwen" nicht schon spannend genug, schaltet sich nun auch noch RTL ein. Der Sender setzt in Konkurrenz zu den Staffel-Starts der erfolgreichen Shows auf "Wer wird Millionär?".



13.02.2020 - 14:35 Uhr von Alexander Krei 13.02.2020 - 14:35 Uhr

Der 10. März verspricht ein besonders spannender Fernsehabend zu werden. An diesem Abend startet bekanntlich nicht nur "The Masked Singer" bei ProSieben in die neue Staffel, sondern auch die Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen", die damit erstmals im Frühjahr zu sehen ist. Wie ernst es der Kölner Mediengruppe ist, ProSieben in die Parade zu fahren, zeigt jetzt noch ein weiterer Gegenangriff.

Ungewöhnlicherweise wird an besagtem Dienstag nämlich auch noch "Wer wird Millionär?" zu sehen sein - mit einer fast dreistündigen Ausgabe. Das RTL-Quiz mit Günther Jauch läuft damit also an zwei Abenden hintereinander. Auf diese Weise kommt es am 10. März zum Show-Dreikampf, dessen Ausgang völlig offen ist.

Während "Wer wird Millionär?" nicht zuletzt bei älteren Zuschauern eine sichere Bank ist, dürften sich vor allem Vox und ProSieben um die Marktführerschaft in der Zielgruppe streiten. "The Masked Singer" war mit durchschnittlich fast 28 Prozent Marktanteil im vorigen Jahr der mit Abstand erfolgreichste Show-Neustart, "Die Höhle der Löwen" wiederum ist die beliebteste Eigenproduktion von Vox.

Aktuell setzt RTL am Dienstagabend noch auf "Deutschland sucht den Superstar". Eine Woche vor dem spannenden Show-Dreikampf nimmt der Kölner Sender auf diesem Sendeplatz "Die größten DSDS-Casting-Momente aller Zeiten" ins Programm.

