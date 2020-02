TLC-Eigenproduktion "Haunted" mit Sky du Mont geht weiter

© TLC

Der Privatsender TLC hält weiterhin an seiner Mystery-Eigenproduktion "Haunted" fest und schickt Moderator Sky du Mont in seine mittlerweile fünfte Staffel. Die neuen Folgen sind ab Ende März zu sehen.



19.02.2020 - 11:59 Uhr von Kevin Hennings 19.02.2020 - 11:59 Uhr

Die 2016 gestartete Eigenproduktion "Haunted - Seelen ohne Frieden" wird von TLC in die nunmehr fünfte Staffel geführt. Moderiert wird die Mystery-Sendung wie gewohnt von Sky du Mont, der sich unerklärliche Ereignisse zwischen Mythos und Wahrheit etwas genau anschaut. Die frischen Episoden sind ab Freitag, den 27. März beim Privatsender zu sehen und werden im wöchentlichen Rhythmus um 22:15 Uhr ausgestrahlt.

In der zehnteiligen neuen Staffel gibt es insgesamt 20 neue Geschichten zu sehen. Sky du Mont erzählt dann unter anderem von dämonischen Begegnungen, mysteriösen Begebenheiten und um Verbindungen zur Welt nach dem Tod. Die Betroffenen erzählen von ihren schrecklichen Begegnungen, die an Originalschauplätzen nachgestellt werden.

In der ersten Folge, die den Titel "Der rote Hahn" trägt, geht es um Peter und Jörg, die auf dem Dachboden Fußball spielen. Dort haben sie das Gefühl, beobachtet zu werden. Außerdem scheint ein unsichtbares Wesen mit am Ball zu sein. Die Jungs behalten ihr Geheimnis für sich und erzählen auch nichts ihrer Mutter. Am folgenden Tag steht plötzlich ein alter Mann in schmutziger Kleidung vor der Tür, um die Familie vor einem 'roten Hahn auf ihrem Dach' zu warnen. Und obwohl Mama Hildegard kurz zuvor das Krähen eines Hahns gehört hatte, versteht sie nicht, was der Mann von ihnen will. Sie misst der Geschichte keine weitere Bedeutung bei – doch schon bald passiert das Unglück.

Im weiteren Verlauf der Staffel meldet sich u.a. ein auf tragische Weise verstorbener Reggae-Sänger zu Wort, der eine allerletzte Botschaft an seine hinterbliebene Ehefrau hat. Zudem treibt ein ehemaliger Olympiasieger - samt Geisterpferd - sein Unwesen auf seinen ehemaligen Ländereien und verbreitet dort jede Menge Angst und Schrecken. Aber auch die Geschichte der Gattenmörderin Dorothea, die in der Hochzeitsnacht ihren Ehemann im Schlaf erdolcht hat und seitdem auf Schloss Egg über die Bewohner wacht, lässt das Blut in den Adern gefrieren.



