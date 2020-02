Neue EndemolShine-Fiction-Tochter heißt MadeFor Film

© MadeFor

Nachdem Quirin Berg und Max Wiedemann mit ihrer TV-Produktionsfirma von EndemolShine zu Leonine gewechselt sind, verblieben bei EndemolShine sämtliche Vermögenswerte. Daraus hat man nun das neue Unternehmen MadeFor Film geformt.



20.02.2020 - 11:04 Uhr von Timo Niemeier 20.02.2020 - 11:04 Uhr

© MadeFor

EndemolShine hat angekündigt, dass seine neue Fiction-Tochter auf den Namen MadeFor Film hören wird. Nanni Erben (Foto rechts) und Gunnar Juncken (Foto unten links) führen das Unternehmen, das in Berlin sitzt und eine 100 prozentige Tochtergesellschaft von EndemolShine ist. Nach eigener Definition kreiert die MadeFor Film GmbH "Premiuminhalte wie Filme, Serien und Reihen" für den deutschen, aber auch für den internationalen Markt. Das neueste Projekt wurde am Mittwochabend in Berlin vorgestellt: Eine achtteilige Comedyserie von Ralf Husmann über eine deutsche Greta Thunberg. Produziert wird diese Serie für TVNow ( DWDL.de berichtete ).

Husmann steigt bei der MadeFor außerdem als Showrunner ein. Neu an Bord sind auch die Produzentinnen Rima Schmidt und Tasja Abel. Schmidt war zuletzt für die H&V Entertainment tätig. Abel kommt von Dynamic Television und wird für internationale Koproduktionen verantwortlich sein.

© MadeFor

Die MadeFor Film ist so etwas wie die indirekte Nachfolgerin von Wiedemann & Berg TV. Quirin Berg und Max Wiedemann wechselten im vergangenen Jahr mit ihrem Unternehmen ja bekanntlich zu Leonine, betrieben wurde das Unternehmen damals als Joint Venture zwischen den beiden Produzenten und EndemolShine. Die Vermögensgegenstände von W&V TV verblieben allerdings bei EndemolShine , daraus wurde nun das neue Unternehmen geformt. MadeFor-Geschäftsführerin Nanni Erben war schon früher Co-Geschäftsführerin bei W&B TV.

"Mit der geballten Erfahrung und großen Expertise von Nanni und ihrem Team werden wir die Erfolgsgeschichte in Berlin weiterschreiben und ich freue mich persönlich sehr auf eine spannende Zusammenarbeit. Max und Quirin danken wir für die gemeinsamen und erfolgreichen Jahre und wünschen ihnen von Herzen alles Gute für die Zukunft", sagte Magnus Kastner, CEO von Endemol Shine Germany, damals.

Teilen