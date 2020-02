Sky sichert sich Rechte an vierteiliger "Hillary" Clinton Doku

© Sky

Für Anfang März hat Sky die Hulu-Produktion "Hillary" angekündigt, in der Einblicke in die gescheiterte Präsidentschaftswahl von vor vier Jahren gewährt werden. Auch Bill Clinton und ihre Tochter, sowie Freunde kommen zu Wort.



21.02.2020 - 12:00 Uhr von Kevin Hennings 21.02.2020 - 12:00 Uhr

Während der Wahlkampf für die US-Vorwahlen 2020 momentan ins Rollen kommt, kann auf Sky bald eine Zeitreise ins Jahr 2016 unternommen werden. Mit der angekündigten Dokumentationsreihe "Hillary" wird der Weg der gescheiterten Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton beleuchtet. Los geht es am Sonntag, dem 8. März im Rahmen einer Sonderprogrammierung zum Weltfrauentag um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic HD, sowie auf Abruf bei Sky Q und Sky Ticket. Die Europapremiere findet am 24. Februar auf der Berlinale statt. Hillary Clinton wird selbst vor Ort sein.

Die Politikerin präsentiere "in vier aufschlussreichen Episoden nicht nur bisher unveröffentlichte Ausschnitte aus ihrem Wahlkampf 2016, sondern gewährt auch private Einblicke in ihr Leben mit Bill Clinton", berichtet Sky über die eingekaufte Produktion des US-Senders Hulu. In zahlreichen Interviews spricht die ehemalige First Lady, Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin über ihren politischen Werdegang, aber auch über den schmerzhaftesten Moment ihrer Ehe.

Filmemacherin Nanette Burstein lässt neben Clinton selbst aber auch Ehemann Bill Clinton, ihre Tochter Chelsea sowie Freunde und Journalisten zu Wort kommen, die den politischen und persönlichen Werdegang einer weltweit polarisierenden Frau und Politikerin beleuchten. Über 1700 Stunden Filmmaterial kam im Rahmen der Recherche zusammen.

"Ich freue mich, dass wir die viel beachtete Sensations-Dokumentation 'Hillary' nur kurz nach U.S.-Start auch unseren Sky-Kunden exklusiv präsentieren können", sagt Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland. "Die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton ist eine weltweit beachtete Politikerin, die in ihrer Dokumentation alle Höhen und Tiefen ihres Werdeganges beleuchtet - absolut sehenswert!"

Teilen