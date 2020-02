Syfy zeigt Serienfinale von "Marvel's Runaways" ab April

© MARVEL & ABC Signature Studios

Die in den Vereinigten Staaten im vergangenen Dezember zu Ende gebrachte Fantasy-Serie "Marvel's Runaways" hat nun auch hierzulande ihren Termin für das große Finale. Die abschließenden Folgen werden ab Ende April bei Syfy zu sehen sein.



28.02.2020 - 14:10 Uhr von Kevin Hennings 28.02.2020 - 14:10 Uhr

Nachdem Hulu das Serienfinale von "Marvel's Runaways" bereits im vergangenen Jahr präsentiert hat, zieht Syfy nun in Deutschland nach. Der Sci-Fi-Sender zeigt die dritte und letzte Staffel der Superheldenserie ab dem 29. April, immer mittwochs um 20:15 Uhr. Bevor es mit den letzten zehn Episoden in den Endspurt geht, werden ab dem 15. April die ersten beiden Staffeln noch einmal in Marathonprogrammierungen wiederholt.

"Marvel's Runaways" handelt von sechs Jugendlichen aus Los Angeles, die erkannt haben, dass ihre Eltern in eine finstere Verschwörung verwickelt sind - und schließlich von zu Hause weglaufen. Dabei haben die Jugendlichen aber nicht herausgefunden, dass sich die Eltern eher in dunklen Machenschaften "verfangen" haben statt treibende Kraft zu sein, und somit um ihr Leben fürchten mussten, wenn sie die einst unwissend und mit guten Vorsätzen eingegangene Verbindung namens "Pride" verlassen wollen. Auch die Eltern erkennen erst nach und nach die Hintergründe um Pride und was wirklich hinter der Organisation steht.

Gegründet wurde die Organisation von einem auf der Erde gestrandeten Alien, der auf den Namen Jonah (Julian McMahon) hört. In der zweiten Staffel wurde klar, dass er - nach der Zeugung seiner Tochter Karolina (Virginia Gardner) - auch noch weiteren Aliens, die mit ihm abgestürzt sind, einen Körper verschaffen wollte. In den finalen Folgen kommt es nun zur großen Konfrontation zwischen den Jugendlichen und ihren Eltern, bei denen noch nicht klar ist, ob sie sich von den Anfängen der Geschichte rehabilitieren können.

Als Showrunner stehen einmal mehr Josh Schwartz ("O.C., California") und Stephanie Savage ("Gossip Girl") hinter der Serie. Produziert wird von den ABC Studios.

Teilen