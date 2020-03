"Legends of Tomorrow" geht bei ProSieben Maxx weiter

© The CW

Das Arrowverse öffnet wieder seine Pforten: Von Anfang April an wird ProSieben Maxx die vierte Staffel von "Legends of Tomorrow" ins Programm nehmen. Der Privatsender zeigt die neuen Folgen im Anschluss an "The Flash".



04.03.2020 - 14:35 Uhr von Alexander Krei 04.03.2020 - 14:35 Uhr

ProSieben Maxx wird die vierte Staffel von "Legends of Tomorrow" ab dem 6. Mai ins Programm nehmen. Die insgesamt 16 neuen Folgen laufen jeweils montags um 21:05 Uhr und sind damit etwas früher zu sehen als zuletzt. Das hat ein Sendersprecher bestätigt. Zum Staffel-Auftakt zeigt der Männersender eine Doppelfolge der Science-Fiction-Serie, die hierzulande ursprünglich bei ProSieben beheimatet war.

Ausgestrahlt wird "Legends of Tomorrow" fortan im Anschluss an die neue Staffel von "The Flash", die eine Woche zuvor anläuft (DWDL.de berichtete). Mit im Schnitt knapp 1,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war die 2018 gezeigte dritte Staffel der DC-Serie für ProSieben Maxx ein ordentlicher Erfolg. Nachschub steht schon bereit: In den USA ist seit Januar bereits die fünfte Staffel beim Fernsehsender TheCW zu sehen.

