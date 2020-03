Corona-Ausfall: ARD ersetzt Silbereisen durch Silbereisen

© ARD/SWR/JürgensTV/Dominik Beckmann

Eigentlich sollte Mitte März die "Schlagerlovestory" live im Ersten über die Bühne gehen, doch wegen der Corona-Ausbreitung entschied sich der MDR dazu, die Show zu verschieben. Die Zuschauer müssen dennoch nicht auf Florian Silbereisen verzichten.



05.03.2020 - 15:41 Uhr von Alexander Krei 05.03.2020 - 15:41 Uhr

Das Erste hat einen Ersatz für die wegen des Coronavirus verschobene Silbereisen-Show gefunden - und setzt am Samstag, den 14. März trotzdem auf Florian Silbereisen. Der Sender nimmt kurzerhand die bereits vor einigen Wochen im MDR ausgestrahlte Abschiedsshow für Schlagersängerin Mary Roos ins Programm. Um 20:15 Uhr heißt es deshalb: "Die große Schlager-Überraschung zum Abschied". Die Erstausstrahlung hatten im Dritten Programm bereits mehr als zwei Millionen Zuschauer gesehen.

Die Sängerin war unter dem Vorwand, dass sie als Talk-Gast ins "Riverboat" geladen sei, nach Leipzig gelockt worden. Im Studio sah es dann zunächst auch nach dem wöchentlichen Talk-Format mit Kim Fisher und Jörg Kachelmann aus - bis Florian Silbereisen ins Studio platzte. Innerhalb weniger Minuten war das Fernsehstudio zur Schlager-Location umgebaut und zahlreiche Kollegen wie ihre Schwester Tina York, Ross Antony, Beatrice Egli, Matthias Reim und Roland Kaiser feierten mit der 70-Jährigen.

Ursprünglich sollte Mitte März die Live-Show "Schlagerlovestory 2020" ausgestrahlt werden. Wegen der Virus-Ausbreitung hatte sich der MDR jedoch vor wenigen Tagen dazu entschieden, die Produktion zu verschieben (DWDL.de berichtete). Die vom Robert-Koch-Institut herausgegebenen Handlungsempfehlungen für Massenveranstaltungen könne man so kurzfristig nicht umsetzen, erklärte MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi.

"Aus diesem Grund ist in der augenblicklichen Situation eine Verschiebung der Veranstaltung unserer Meinung nach die einzig richtige Entscheidung", sagte er weiter. "Wir werden jetzt alles dransetzen, im Sommer eine große Schlagerparty mit Florian Silbereisen in der Messe in Halle für Das Erste zu produzieren." Die Sendung soll nun am 6. Juni nachgeholt werden.

