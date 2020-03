MIP-Ersatz: Mediengruppe RTL plant Netzwerk-Event in Köln

© MG RTL D

Nach der Corona-bedingten Absage der MIPTV in Cannes will die Mediengruppe RTL Deutschland ihren Produzentenempfang in diesem Jahr ausweiten und Vertreter weiterer Sender und Streamer zu einem Netzwerk-Event nach Köln einladen.



05.03.2020 - 16:56 Uhr von Alexander Krei 05.03.2020 - 16:56 Uhr

Mit der Absage der MIPTV fehlt der Fernsehbranche in diesem Frühjahr ein wichtiges Get-Together. Die Mediengruppe RTL Deutschland will jetzt zumindest ein Stück weit einspringen und für eine Alternative sorgen - auch, weil ein Ersatztermin der Messe nicht vorgesehen ist. Wie das Unternehmen am Donnerstag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätige, plant die Mediengruppe, ihren jährlichen Produzentenempfang im Kölner Sendezentrum in diesem Jahr auszuweiten.

Der Empfang, bei dem sich seit 2007 jährlich über 400 Produzenten und Kreative aus der Branche austauschen, soll sich demnach als "Netzwerk-Event für die Entscheider der gesamten Branche" öffnen, heißt es. Nach den Vorstellungen der Mediengruppe RTL Deutschland sollen auch Vertreter anderer Sender den Weg nach Köln antreten. Als Termin wird der 11. Mai angepeilt. Voraussetzung ist allerdings, dass das Coronavirus bis dahin nachweislich eingedämmt werden kann.

"Wir nehmen Corona sehr ernst: Für unsere Mitarbeiter und Partner, Wettbewerber und Gäste. Gleichzeitig schauen wir auf die Zeit danach. Unsere Branche erlebt hochspannende Zeiten", erklärte Henning Tewes, COO Programme Affairs & Multichannel sowie Co-Geschäftsführer von TVNow. "Wir würden uns daher sehr freuen, wenn neben den zahlreichen Produzenten auch die Entscheider weiterer Sender und Streamer unserer Einladung folgen und den fest etablierten und bislang exklusiven Produzentenempfang unseres Hauses zu einem gemeinsamen Netzwerk-Event machen.“

Ob die Veranstaltung tatsächlich stattfinden kann, will die Mediengruppe RTL Deutschland von der Einschätzung entsprechender Experten bezüglich des Coronavirus abhängig machen. Erst am Mittwoch hatte das Unternehmen entschieden, den eigentlich für Mitte März geplanten "International Streaming Summit" auf den Sommer zu verschieben.

