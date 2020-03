Kein Studio-Publikum bei "DSDS" und "Let's dance"

© TVNow / Stefan Gregorowius

Wer in diesen Tagen bei "Deutschland sucht den Superstar" und "Let's dance" auf der Bühne stehen wird, muss sich auf spärlichen Applaus einstellen. Wegen des Coronavirus hat RTL jetzt angekündigt, vorerst auf Studio-Publikum in seinen Shows zu verzichten.



12.03.2020 - 17:34 Uhr von Alexander Krei 12.03.2020 - 17:34 Uhr

Bis auf Weiteres werden die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland bei ihren Shows auf Publikum verzichten. Das hat das Unternehmen jetzt entschieden und seinen Standpunkt damit kurzerhand noch einmal verändert. Zunächst war geplant, bei "Deutschland sucht den Superstar" die Zahl der Zuschauer im Studio auf 900 zu reduzieren, um gemäß aktueller Behörden-Richtlinien inklusive des Teams der Sendung unter der 1000er-Marke zu bleiben (DWDL.de berichtete).

Nun werden sowohl "Let's dance" am Freitag als auch "Deutschland sucht den Superstar" am Samstag komplett ohne Publikum auskommen. "Damit kommt die Sendergruppe auch ohne konkretes Verbot ihrer Verantwortung nach, Publikum und Mitwirkende vor einer möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen", hieß es in einem Statement. Ausgenommen davon seien Freunde und Familie der Protagonisten. Von dem Schritt sind auch die Aufzeichnungen der nächsten "Grill den Henssler"-Staffel betroffen, bestätigte eine Vox-Sprecherin gegenüber DWDL.de.

Der Entscheidung, jetzt komplett auf Publikum zu verzichten, geht nach Angaben der Mediengruppe keine entsprechende Verordnung voraus. RTL geht damit einen anderen Weg als der ORF, der gerade erst angekündigt hat, das österreichische "Let's dance"-Pendant "Dancing Stars" vorübergehend auszusetzen (DWDL.de berichtete). Die Regierung in Wien hatte am Dienstag allerdings eine Regelung erlassen, wonach alle Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern untersagt sind. Ein TV-Event dieser Größenordnung sei jedoch nur mit mehr als 100 Personen durchführbar, erklärte der Sender.

Wie eine Fernsehshow ohne Publikum aussieht, konnte man indes am Mittwochabend im NDR sehen. Der Sender verzichtete bei seiner Satireshow "extra3" auf Zuschauer im Studio - was den Unterhaltungswert der Sendung nicht gerade förderte. Doch die Gesundheit ist in diesen Tagen eben wichtiger als der Applaus nach einer Pointe.

