Corona-Themenabend: RTL zieht "Stern TV" auf 20:15 vor

© MG RTL D

RTL ändert am kommenden Mittwochabend sein Programm und zeigt statt "Mario Barth deckt auf" einen Themenabend zum Coronavirus unter dem Titel "Gemeinsam gegen Corona". Los geht's um 20:15 Uhr mit einem "Stern TV Spezial"



16.03.2020 - 13:42 Uhr von Uwe Mantel 16.03.2020 - 13:42 Uhr

Nachdem die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus inzwischen das alltägliche Leben fast aller Deutschen beeinflussen, wird auch das TV-Programm zunehmend auf Corona-Betrieb umgestellt. RTL ändert nun am kommenden Mittwochabend sein Programm und zeigt ab 20:15 Uhr einen Themenabend "Gemeinsam gegen Corona". Herzstück ist ein "Stern TV Spezial", mit dem Steffen Hallaschka zwei Stunden früher als gewohnt bereits um 20:15 Uhr auf Sendung gehen wird. Details zur Sendung gibt's noch nicht, es geht aber natürlich um die neuesten Entwicklungen und Infos zum Thema Corona.

Nach der dreistündigen Sendung zeigt RTL ab 23:15 Uhr dann die 45-minütige Dokumentation "Stunde Null - Wettlauf mit dem Corona-Virus". Darin will man der Frage nachgehen "Wie konnte es zur rasanten Verbreitung kommen und was bedeutet der Ausbruch für unseren Alltag?". Um Mitternacht schließt sich dann ein "Nachtjournal Spezial" an, das sich ebenfalls voraussichtlich monothematisch mit der Corona-Situation beschäftigen wird. Die eigentlich für diesen Mittwoch geplante Ausgabe von "Mario Barth deckt auf" wird verschoben.

Teilen