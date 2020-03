Kanzlerin Merkel plant Fernsehansprache zur Corona-Krise

© CDU/Laurence Chaperon

Andere Staats- und Regierungschefs haben sich bereits an das Volk gewandt, nun plant auch Bundeskanzlerin Merkel anlässlich der Corona-Krise eine TV-Ansprache. Die Ausstrahlung soll laut "SZ" noch am Mittwochabend erfolgen.



18.03.2020 - 10:17 Uhr von Alexander Krei 18.03.2020 - 10:17 Uhr

Alle Jahre wieder wendet sich Angela Merkel mit ihrer Neujahrsansprache an die Bevölkerung - abseits davon hat sich die Bundeskanzlerin bislang in ihrer 14-jährigen Amtszeit jedoch noch nie zu einer besonderen politischen Lage in Form einer Fernsehansprache geäußert. Das wird sich in der Corona-Krise ändern: Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, will Merkel noch am Mittwoch vor die Kameras treten.

Auch dem Medienmagazin DWDL.de liegen entsprechende Informationen vor, wonach für den Abend die Ausstrahlung einer Fernsehansprache der Bundeskanzlerin geplant ist. Bereits am Dienstag liefen die Planungen dazu. Laut "Süddeutscher Zeitung" soll die Ansprache am Nachmittag im Kanzleramt aufgezeichnet und am Abend gesendet werden.

Bei ARD und ZDF erfolgt die Ausstrahlung im Anschluss an die Hauptnachrichten, auch RTL will sie im Anschluss an eine halbstündige Ausgabe von "RTL aktuell" zeigen. Generell darf die die Ansprache ab 19:15 Uhr von jedem Sender gesendet werden, also auch von Nachrichtenkanälen wie Welt und ntv. Erste Ausschnitte soll es ab 18:00 Uht zu sehen geben.

Dem Bericht zufolge will Merkel in ihrer Ansprache keine weiteren tiefgreifenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens bekanntgeben, sondern den Auftritt dafür nutzen, einen dringenden Appell an die Bevölkerung zu richten, die in diesen Tagen verhängten Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Ausbreitung zu befolgen.

Merkels Vorgänger Gerhard Schröder nutzte die Form der Fernsehansprache gleich zwei Mal - zu Beginn des Kosovo-Kriegs 1999 sowie vier Jahre später, als die damalige Bundesregierung eine deutsche Beteiligung am Irak-Krieg ablehnte. Auch Helmut Kohl sprach zwei Mal zum Volk, Helmut Schmidt wiederum wandte sich anlässlich der Entführung von Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer an die Bevölkerung.



Teilen