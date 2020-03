"Kultur trotz(t) Corona": 3sat gibt Künstlern eine Bühne

© 3sat

In der täglichen "Kulturzeit" will 3sat ab sofort Künstlerinnen und Künstler, die derzeit wegen der Corona-Krise nicht auftreten können, eine Bühne geben. Musiker, Tänzer, Schauspieler und Schriftsteller filmen sich in einer neuen Rubrik in ihrem Zuhause.



Ob Kino, Theater oder Konzerte - in Zeiten der Coronavirus-Ausbreitung ist auch das kulturelle Leben lahmgelegt. Der Kultursender 3sat will Künstlerinnen und Künstler, die aktuell keine Auftrittsmöglichkeiten haben, dennoch eine Bühne bieten und bis auf Weiteres täglich um 19:20 Uhr in seiner Sendung "Kulturzeit" vorstellen. Den Anfang machte am Donnerstag die Autorin und Satirikerin Sarah Bosetti.





Weitere Künstler sind unter anderem der in Amman geborene Schriftsteller und Slam-Poet Pierre Jarawan und das Performance-Kollektiv Swoosh Lieu. Im Rahmen der Reihe "Kultur trotz(t) Corona" sollen Musiker, Tänzer, Schauspieler und Schriftsteller für das Publikum tanzen, spielen, lesen und singen. Sie filmen sich dabei selbst in ihrem Zuhause und bekommen mit der Ausstrahlung über TV, Social Media und die 3sat-Mediathek ein Publikum, das ihnen zurzeit verwehrt ist.

Mit der Aktion will sich 3sat mit vielen Künstlerinnen und Künstlern, denen aktuell die Einkünfte wegbrechen, solidarisch zeigen und unterstützen, teilte der Sender mit.

