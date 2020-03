RTL und ProSiebenSat.1 werben fürs Zuhausebleiben

© ProSiebenSat.1

Die beiden großen Privatsender-Gruppen blenden neben ihren Logos inzwischen den Hashtag #WirbleibenZuhause ein. ProSiebenSat.1 startet darüber hinaus am Abend eine eigene Kampagne, an der zahlreiche Gesichter ihrer Sender mitwirken.



20.03.2020 - 17:55 Uhr von Alexander Krei 20.03.2020 - 17:55 Uhr

Abstand halten und Zuhause bleiben - die Mahnung, die Bundeskanzlerin Angela Merkel in dieser Woche aussprach, war eindeutig. Nun wollen auch die großen Privatsendergruppen ihren Anteil leisten, um das Publikum auf die Zeit in den eigenen vier Wänden einzuschwören. Nachdem die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland bereits seit Donnerstag den Hashtag #WirbleibenZuhause eingeblendet haben, hat jetzt auch ProSiebenSat.1 nachgezogen.

Zugleich soll am Freitagabend eine Kampagne starten, in der Sendergesichter wie Jochen Schropp, Sasha, Alina Merkau, Icke Dommisch, Enie van de Meiklokjes, Matthias Killing, Paula Lambert, Christian Dürren, Frank Rosin, Joko Winterscheidt, Max Giesinger, Matthias Opdenhövel, Daniel Aminati, Kathy Weber und Matthias Schweighöfer zur Besonnenheit aufrufen, um die Corona-Pandemie zu verlangsamen.

Der erste Trailer der Kampagne soll am Freitagabend auf allen Sendern der Gruppe in der Primetime ausgestrahlt werden, viele weitere sollen folgen. Die Verbreitung ist darüber hinaus auf den Social-Media-Kanälen geplant.

#WirbleibenZuhause (1 Videos) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



"In diesen Zeiten ist Solidarität noch wichtiger als sonst. Mit der miteinander.füreinander-Kampagne wollen wir die Menschen füreinander sensibilisieren", sagte der ProSiebenSat.1-Vorstandsvorsitzende Max Conze. "Unsere Botschaft: Wenn wirklich jeder Solidarität lebt, können wir diese Krise meistern. Ich danke allen Künstlern, die diese wichtige Kampagne so besonders machen. Und ich danke dem Kreativteam für die schnelle Umsetzung."

Teilen