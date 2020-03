Grimme-Preis fasst Ersatz-Termin im August ins Auge

© Grimme-Institut

Nachdem die für kommenden Freitag geplante Verleihung des Grimme-Preises wegen der Corona-Maßnahmen nicht stattfinden kann, fasst man nun einen Ersatz-Termin im August ins Auge. Im Juli will man entscheiden, ob der gehalten werden kann



25.03.2020 - 12:31 Uhr von Uwe Mantel 25.03.2020 - 12:31 Uhr

Eigentlich hätten am kommenden Freitag im Theater der Stadt Marl die herausragenden Fernsehproduktionen des vergangenen Jahres mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet werden sollen. Die Preisträger wurden bereits Anfang des Monats bekannt gegeben, was noch fehlt, ist ihre feierliche Ehrung. Dass diese in der aktuellen Lage nicht im Rahmen einer großen Veranstaltung möglich ist, liegt auf der Hand. Seit der Absage der Veranstaltung vor gut zwei Wochen wurde nun ein Ersatztermin gesucht - und nun auch gefunden.

Grimme-Direktorin Frauke Gerlach: "Die 56. Grimme-Preisverleihung kann dank der Unterstützung und des großen Engagements aller Dienstleister und Kooperationspartner, darunter das Theater und die Stadt Marl, der WDR, das ZDF und 3sat sowie die Daimler AG auf den 21. August 2020 verschoben werden." Ob zu diesem Zeitpunkt eine solche Veranstaltung tatsächlich schon wieder durchführbar sein wird, vermag zum aktuellen Zeitpunkt allerdings niemand zu sagen. Daher werde man sich Anfang Juli mit allen Beteiligten zusammensetzen, um die Lage zu prüfen und dann zu entscheiden, ob der Termin gehalten werden kann.

Unterdessen wurde die für den 5. Mai geplante Verleihung des CIVIS Medienpreises ebenfalls abgesagt. Die Verleihung soll nun im Herbst nachgeholt werden, je nach Lage der Dinge aber möglicherweise in anderem Rahmen. Auch die Bekanntgabe der Nominierungen verzögert sich nun in den Herbst.

Teilen