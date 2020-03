Conze-Aus: ProSiebenSat.1-Aktie schießt in die Höhe

© ProSiebenSat.1

An der Börse wird die Meldung, dass Vorstandschef Max Conze ProSiebenSat.1 mit sofortiger Wirkung verlassen muss, mit Freude aufgenommen. Direkt nach Börsenbeginn schoss die Aktie über zehn Prozent in die Höhe.



27.03.2020 - 09:43 Uhr von Uwe Mantel 27.03.2020 - 09:43 Uhr

Binnen kürzester Zeit hat ProSiebenSat.1 nach Vorstands-Vize Conrad Albert auch dem Vorstandsvorsitzenden Max Conze den Laufpass gegeben und angekündigt, sich nun wieder auf sein eigentliches Entertainment-Kerngeschäft in Deutschland konzentrieren zu wollen. An der Börse sorgte das am Freitagmorgen für einen deutlichen Kursschub: Der Aktienkurs schoss in den ersten 30 Minuten des Xetra-Handels an der Frankfurter Börse zeitweise um über 10 Prozent auf bis zu 7,50 Euro nach oben.

Generell hatte die Aktie von ProSiebenSat.1 in den vergangenen Jahren unter Max Conze eine sehr schlechte Performance hingelegt. Bei seinem Amtsantritt 2018 stand der Aktienkurs noch bei knapp 25 Euro, hat seither also über 70 Prozent seines Wertes verloren. Der Wertverfall hatte aber auch schon deutlich vor Conzes Amtsantritt eingesetzt. Auf 5-Jahres-Sicht sank der Unternehmenswert von ProSiebenSat.1 an der Börse um fast 85 Prozent.

