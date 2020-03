"Berlin - Tag & Nacht" sendet ab Montag live aus der WG

© RTLzwei

Die Darsteller von "Berlin - Tag & Nacht" treten ab Montag mit ihren Fans in Kontakt. Im Vorfeld der neuen Folgen zeigt RTLzwei fortan eine zehnminütige Live-Sendung, die auch Tipps und Tricks im Umgang mit der Corona-Krise umfassen soll.



27.03.2020 - 10:40 Uhr von Alexander Krei 27.03.2020 - 10:40 Uhr

In Krisen-Zeiten schlägt RTLzwei neue Wege bei "Berlin - Tag & Nacht" ein. Wie der Sender am Freitag ankündigte, wird es von der kommenden Woche an tägliche Live-Sendungen aus der Soap-Wohngemeinschaft zu sehen geben. Montags bis freitags um 19:00 Uhr läuft damit bis auf Weiteres "Berlin - Tag & Nacht - Live aus der WG". Das Format hat eine Länge von zehn Minuten und wird von wechselnden Moderatoren präsentiert.

Gegenüber DWDL.de betonte der Sender, dass die Live-Sendung von den Darstellern präsentiert werden und diese explizit nicht in ihren Rollen auftreten. Den Auftakt machen Laura Maack ("Paula") und Manuel Denniger ("Rick"), die andere Darsteller der Serie via Schalte begrüßen und die Fans der Soap mit ihren Fragen zu Wort kommen lassen.

Die Inhalte sollen tagesaktuell sein und neben spontanen Talk-Situationen auch Tipps und Tricks für den Alltag in Zeiten des "Social Distancing" umfassen. Im Anschluss an die Live-Sendung folgt schließlich wie gewohnt eine neue Folge von "Berlin - Tag & Nacht". Produziert wird beides, ebenso wie die zuvor ausgestrahlte Soap "Köln 50667", von Filmpool Entertainment.

Die kurze Sondersendung zwischen beiden Serien dürfte auch den positiven Nebeneffekt haben, etwas Zeit bei der Produktion neuer Folgen gewinnen zu können. Filmpool hatte vor wenigen Tagen die Dreharbeiten unterbrochen und überlegt, wie diese "in verantwortungsvoller Weise" fortgesetzt werden können. So werde beispielsweise geprüft, wie in den WGs kontaktlos gedreht werden könne, erklärte Felix Wesseler, Director of Operations, gegenüber DWDL.de.

