"Big Brother"-Show muss für Corona-Special erneut weichen

© Sat.1

Nachdem Sat.1 die wöchentliche "Big Brother"-Show an Ostern bereits auf den späten Abend geschoben hat, wird es diese auch eine Woche später nicht zur gewohnten Zeit zu sehen geben. Stattdessen will Sat.1 die "Corona-Helden" feiern.



01.04.2020 - 18:33 Uhr von Alexander Krei 01.04.2020 - 18:33 Uhr

Sat.1 will noch in diesem Monat eine Sendung auf die Beine stellen, in deren Mittelpunkt Menschen stehen sollen, die in der Corona-Krise mit persönlichem Einsatz vorangehen und Mut machen und Leben retten. Unter dem derzeitigen Arbeitstitel "Deutschlands Corona-Helden: Wir sagen Danke!" sollen "die großen und kleinen Heldengeschichten der vergangenen Wochen" erzählt werden.

Überraschend ist die Wahl des Sendeplatzes: Zu sehen gibt es das Special nämlich am Montag, den 20. April um 20:15 Uhr. Damit muss "Big Brother - Die Entscheidung" erneut weichen. Bereits eine Woche zuvor, am Ostermontag, ist die Live-Show erst um 22:05 Uhr zu sehen. Am 20. April läuft "Big Brother - Die Entscheidung" ebenfalls am späten Abend, das Magazin "Akte" entfällt sogar komplett.

Darüber hinaus hat Sat.1 jetzt angekündigt, seine Sonder-Berichterstattung zur Corona-Krise bis mindestens zum 30. April zu verlängern. Das betrifft das "Bild Corona Spezial", das sonntags bis freitags um 19:50 Uhr läuft, ebenso wie die Verlängerung des "Sat.1-Frühstücksfernsehens" in der Zeit zwsichen 10:00 und 11:00 Uhr. Erst am Dienstag hatte das Special mit einem Marktanteil von 15,4 Prozent einen außergewöhnlich starken Wert eingefahren.

Am Samstag, den 11. April nimmt Sat.1 außerdem um 18:00 Uhr ein einmaliges Spezial von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" ins Programm. Darin spricht Julia Leischik mit den Menschen in über ihre derzeitige Situation in der Krise. Die generellen Dreharbeiten für das Format fanden aber noch vor der Pandemie statt.

Teilen