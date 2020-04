Brainpool startet Initiative "Keep Smiling!" und Livestreams

© Brainpool

Um den Ernst der Lage mit etwas Spaß zu versehen, hat Brainpool das Label "Keep Smiling!" ins Leben gerufen, unter dem in Zusammenarbeit mit der hauseigenen Marke MySpass diverse Livestreams gestartet werden. Auch das Archiv wird geöffnet.



03.04.2020

Der Corona-Alltag ist für viele zwar alles andere als witzig, was aber nicht heißen muss, dass man nun gar nicht mehr lachen darf. Mit dieser Einstellung haben Brainpool und MySpass, die Entertainment-Mark des Konzerns, jetzt die Initiative "Keep Smiling!" ausgerufen. Unter diesem Titel werden auf den Facebook- und YouTube-Kanälen von MySpass von nun an Livestreams mit verschiedenen Comedy-Formaten abgespielt. Zum Portfolio gehören neue Originals, alte Serienbekannte und ein eigenes Audio-Angebot.

So ist beispielsweise Bastian Bielendorfer Teil der "Keep Smiling!"-Offensive: Er talkt in "Happy Hausarrest" aus seinem "Wohnzimmer" via Video-Call mit Freunden und prominenten Weggefährten zur aktuellen Krisen-Situation und über mögliche kreative Beschäftigungstherapien im Eigenheim oder der Mietwohnung. Erste Gäste sind Torsten Sträter, Özcan Cosar und Micky Beisenherz. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 17 Uhr gibt es eine neue Folge als Livestream. Einmal in der Woche wird dieser Platz von zwei anderen Comedy-Künstlern besetzt.

Bei "Challenge Arrested" duellieren sich jeden Freitag Faisal Kawusi und Simon Stäblein. Sie versuchen skurrile Weltrekorde zu brechen, Spiele mit anderthalb Metern Abstand zu spielen, einen direkt zugeschalteten Comedy-Kollegen per Roast-Battle fertigzumachen oder per Live-Tutorial zu beweisen, wer spontan besser Mundharmonika spielen oder Stepp-Tanzen kann. Obendrein werden ganze Folgen von "NightWash", "Ladykracher", der "1Live Köln Comedy-Nacht XXL2, "Elton vs. Simon" und weiteren Sendungen zum Streamen bereitgestellt. Drei bis vier Stunden sollen so am Tag zusammenkommen.

Auf MySpass Audio werden zudem Hörbücher, Audiobooks, Podcasts & Hörspiele von Serien wie "Stromberg" und "Pastewka", Stand-ups aus 2Nightwash" oder den Live-Shows von Comedians wie Atze Schröder, Kaya Yanar, Luke Mockridge und Faisal Kawusi angeboten. "Unsere Produktion von innovativer und hochwertiger Unterhaltung läuft auch derzeit weiter auf Hochtouren", so Thomas Comba, stellvertretender Geschäftsführer Brainpool Live Artist & Brand. "Wir haben motivierte Künstler und Mitarbeiter voller Ideen im Haus, die jetzt kein kreatives Sabbatical planen, sondern weiter das machen möchten, was sie am besten können: gutes Entertainment."

