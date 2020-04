ProSieben nimmt Corona-Doku mit Mischke ins Programm

© ProSieben

ProSieben hat eine Corona-Doku von und mit Thilo Mischke angekündigt, die noch in dieser Woche zu sehen sein wird. Am Sonntagvorabend wird man den Film ausstrahlen, die "Simpsons" müssen dafür weichen.



15.04.2020 - 10:19 Uhr von Timo Niemeier 15.04.2020 - 10:19 Uhr

Seit 2016 ist Thilo Mischke nun schon für die ProSieben-Reihe "Uncovered" in der ganzen Welt unterwegs. Trotz vermeintlich sperriger Themen sind die Quoten meist sehr respektabel. Im vergangenen Jahr durfte Mischke mit einer ISIS-Doku sogar in die Primetime. Noch in dieser Woche wird sich der Journalist beim Sender auch mit dem Coronavirus beschäftigten, das hat ProSieben nun angekündigt.

Am kommenden Sonntag, den 19. April, nimmt man um 18:10 Uhr das ProSieben-Spezial "Deutschlands Weg aus der Corona-Krise" von und mit Thilo Mischke ins Programm. Das hat der Sender auf Twitter bekanntgegeben. Die "Simpsons", die sonst eigentlich auf diesem Sendeplatz gezeigt werden, müssen ausnahmsweise weichen.

Details zur Doku hat ProSieben noch nicht kommuniziert. Bis zur Ausstrahlung dürfte aber vielleicht schon etwas klarer sein, wie die Bundesregierung aus der Corona-Krise kommen will. Noch in dieser Woche gibt es wahrscheinlich einen Fahrplan, wie Geschäfte wieder schrittweise geöffnet werden könnten.

