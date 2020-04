© CBS Studios Inc. and Universal

Zuletzt hatte Vox den Start der zweiten Staffel "Magnum P.I." noch verschoben, nun hat der Sender einen neuen Starttermin kommuniziert. Ab Mitte Mai sollen die neuen Folgen zu sehen sein.



15.04.2020 - 16:18 Uhr von Timo Niemeier 15.04.2020 - 16:18 Uhr

Vox hat nun doch recht kurzfristig einen neuen Sendetermin für die frischen Folgen der US-Serie "Magnum P.I." gefunden. Wie der Sender jetzt bekanntgegeben hat, soll die zweite Staffel am 13. Mai starten. Die neuen Folgen werden wie gehabt immer mittwochs zur besten Sendezeit in Doppelfolgen ausgestrahlt. Eigentlich war der Staffelstart für den 29. April angekündigt, davon nahm Vox in der vergangenen Woche aber überraschend Abstand, nannte jedoch keine Gründe für die Verschiebung (DWDL.de berichtete).

In den USA hat CBS bereits 15 Folgen der zweiten Staffel ausgestrahlt, zuletzt zeigten die Reichweiten der Serie wieder etwas nach oben. Auf diesen Effekt hofft man wohl auch in Köln: Die erste Staffel war im vergangenen Jahr mit durchschnittlich 1,18 Millionen Zuschauern kein Straßenfeger. In der Zielgruppe kam die Serie auf nur 5,5 Prozent Marktanteil.

