Doch keine Fortsetzung: Vox spart sich "Rampensau"

Die Corona-Krise sorgt für ein jähes Ende von "Rampensau": Obwohl Vox bereits eine zweite Staffel angekündigt hat, legt der Sender das Projekt nun doch aufs Eis. Gegenüber DWDL.de führt Vox auch wirtschaftliche Gründe für das Serien-Aus an.



23.04.2020 - 15:30 Uhr von Alexander Krei 23.04.2020 - 15:30 Uhr

Eigentlich war eine zweite Staffel längst beschlossene Sache, doch in der Corona-Krise ändert Vox nun seinen Fiction-Fahrplan und hat überraschend angekündigt, seine Serie "Rampensau" mit Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer in der Hauptrolle doch nicht fortsetzen zu wollen. Die Entscheidung sei "aufgrund der aktuellen Situation und den damit einhergehenden Herausforderungen" getroffen worden, heißt es aus Köln.





"Wir möchten uns beim Team der UFA, unseren AutorInnen, Regisseuren, den künstlerischen und technischen Departments und natürlich bei unserem Ensemble für die großartige Arbeit und Zusammenarbeit bedanken und hoffen, dass wir alle im Rahmen von neuen Projekten, die wir aktuell planen, wiedersehen", kommentierte Fiction-Chef Hauke Bartel am Donnerstag die Entscheidung.

Dass Vox die Produktion der Serie nicht einfach verschiebt, überrascht dann aber doch. Auf Nachfrage führte Vox auch wirtschaftliche Gründe an. "'Rampensau' war für uns ein absolutes Herzensprojekt und wir haben uns mit der Entscheidung nicht leicht getan. Aufgrund der Corona-bedingten Unsicherheiten, die aktuell geplante Drehs mit sich bringen und auch wirtschaftlichen Aspekten, die damit einhergehen, mussten wir uns am Ende leider gegen eine Fortsetzung entscheiden", erklärte der der Sender auf DWDL.de-Nachfrage.

Womöglich dürfte letztlich auch die Quoten-Entwicklung eine Rolle gespielt haben - mit im Schnitt etwas mehr als sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erwies sich die erste "Rampensau"-Staffel im vorigen Jahr nicht als durchschlagender Erfolg - in Zeiten der Krise ist die wirtschaftliche Vernunft also womöglich etwas stärker ausgeprägt als die Liebe zu einem Format. Doch als Abkehr von der Fiction-Strategie will man die Entscheidung bei Vox nicht verstanden wissen.





Neben "Lucie - Geheult wird nicht", einer ursprünglich für RTL angekündigten Serie, habe man, auch zusammen mit TVNow, weitere Serienprojekte geplant, darunter das "Club der roten Bänder"-Spin-Off "Tonis Welt". "Bei diesen Projekten prüfen wir gerade, wann die Dreharbeiten starten können. Weitere Infos geben wir rechtzeitig bekannt", sagte eine Vox-Sprecherin gegenüber DWDL.de. Erst vor wenigen Wochen hatte die Mediengruppe RTL Deutschland gleich elf Projekt vorgestellt, an denen auch weiter gearbeitet werde.

