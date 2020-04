Pochers neue RTL-Show wandert auf den Donnerstag

© TVNow/Stefan Gregorowius

Vier Folgen der neuen Late-Night-Show "Pocher - gefährlich ehrlich" hat RTL angekündigt, doch nur die erste läuft nach dem Quoten-Hit "Let's dance". In den darauffolgenden Wochen muss sich Oliver Pocher im Anschluss an Serien-Wiederholungen behaupten.



30.04.2020 - 15:59 Uhr von Alexander Krei 30.04.2020 - 15:59 Uhr

Oliver Pocher ist derzeit ein gefragter Mann bei RTL. Gerade erst wurde bekannt, dass der Privatsender dem Moderator noch im Mai eine eigene Late-Night-Show geben wird (DWDL.de berichtete). Während Pocher zum Auftakt jedoch auf den starken Vorlauf durch "Let's dance" bauen kann, dürfte sich das Unterfangen in den darauffolgenden Wochen etwas komplizierter gestalten.

Wie jetzt bekannt wurde, wandert "Pocher - gefährlich ehrlich" nach der Premiere am 15. Mai vom Freitag auf den Donnerstag. Vom 21. Mai an läuft die Sendung jeweils donnerstags um 23:10 Uhr im Anschluss an Serien-Wiederholungen von "Der Lehrer" und "Doctor's Diary". Im Zuge der jetzt bekanntgegebenen Programmänderung werden an Christi Himmelfahrt die eigentlich geplanten Filme "Bridget Jones' Baby“ und "Girls Trip" aus dem Programm genommen.

Als Sidekick in Pochers neuer Show fungiert übrigens seine Frau Amira, mit der er neuerdings auch einen Podcast macht. In jeder Ausgabe begrüßen die beiden laut RTL zudem einen Gast, der "sich auf alles gefasst machen muss". Der Sender verspricht "unglaubliche Studioaktionen, lustige Talks und kuriose MAZ-Einspieler". Produziert wird "Pocher - gefährlich ehrlich" von Pochers neuen Firma Pool of Brainz.





Veränderungen nimmt RTL darüber hinaus am Wochenende vor. Anstelle von Wiederholungen von "Familien im Brennpunkt" und "Die Superhändler" zeigt der Sender ab dem 17. Mai jeweils sonntags um 14:55 Uhr Doppelfolgen von "Comeback oder weg?". Im Vorfeld wird noch einmal "Undercover Boss" aufgewärmt.

Mehr zum Thema Oliver Pocher moderiert neue Late-Night-Show bei RTL



Teilen