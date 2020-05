Sat.1 plant "Promis unter Palmen"-Fortsetzung für 2021

© Sat.1

Nach dem großen Erfolg kommt diese Nachricht nicht überraschend: Auch im kommenden Jahr will Sat.1 wieder auf "Promis unter Palmen" setzen. Der Sender hat eine zweite Staffel angekündigt - unklar ist aber noch, wo diese produziert werden kann.



05.05.2020 - 10:15 Uhr von Alexander Krei 05.05.2020 - 10:15 Uhr

Mit mehr als drei Millionen Zuschauern und einem durchschnittlichen Marktanteil von 18 Prozent in der Zielgruppe erwies sich "Promis unter Palmen" in den vergangenen Wochen als riesiger Erfolg für Sat.1 - aller Kontroversen um Mobbing und Sexismus zum Trotz. Angesichts dessen liegt es nahe, dass der Sender die Realityshow, hinter der Endemol Shine Germany steht, in eine zweite Staffel schicken wird.

Tatsächlich hat Sat.1 bereits bestätigt, "Promis unter Palmen" im kommenden Jahr fortsetzen zu wollen. Im Interview mit DWDL.de hatte Wolfgang Link, Entertainment-Vorstand bei ProSiebenSat.1, aber bereits mit einer zweiten Staffel geliebäugelt. "Ach, ich glaube, wenn Herr Laux anruft und fragt, ob man vielleicht für Geld in eine schöne Villa mit ganz vielen Kameras ziehen würde, dann weiß inzwischen jeder Prominente, was ihn erwartet", sagte Link lachend.

Wo die Produktion stattfinden wird, ist angesichts der Corona-Krise und den daraus resultierenden Reisebeschränkungen aber noch völlig unklar. Auf Nachfrage äußerte sich nicht zu den Details der zweiten Staffel. Ohnehin steht nun aber zunächst noch "die große Aussprache" aus. Für diesen Mittwoch hat Sat.1 ein Wiedersehen von Désirée Nick, Claudia Obert, Tobias Wegener, Janine Pink, Carina Spack, Ennesto Monte, Eva Benetatou und Matthias Mangiapane angekündigtt. Gewinner Bastian Yotta wird nach seinem Video-Skandal jedoch ebenso fehlen wie Ronald Schill, der ja in Brasilien wohnt.





Zu sehen gibt es das von Jochen Schropp moderierte Special um 22:20 Uhr und damit im Anschluss an die Abenteuershow "The Mole". Ob diese ähnlich erfolgreich sein wird wie "Promis unter Palmen", wird am Donnerstag der Blick auf die Quoten verraten.

