Vox wagt zweiten Anlauf bei seinen "Urlaubern"

Eigentlich sollte das neue Vox-Format "Die Urlauber" im April starten, wegen des Coronavirus nahm der Sender davon aber Abstand. Nun hat man einen neuen Sendetermin gefunden: Ende Mai geht’s laut neuesten Planungen los. Kurz darauf ist auch die neue Wendler-Doku bei Vox zu sehen.



06.05.2020 - 17:33 Uhr von Timo Niemeier 06.05.2020 - 17:33 Uhr

Vox hat einen neuen Sendetermin für das Format "Die Urlauber - Auf die Koffer, fertig, los!" angekündigt. Die vierteilige erste Staffel ist ab dem 31. Mai immer sonntags um 18:15 Uhr zu sehen. Ursprünglich sollte die Sendung im April ausgestrahlt werden, wegen des Coronavirus nahm Vox die Folgen aber wieder aus dem Programm. Nun also ein zweiter Versuch, das Format unter die Zuschauer zu bringen. Um 19:15 Uhr bleibt übrigens "Ab ins Beet" im Programm, auch davon zeigt Vox derzeit neue Ausgaben.

In "Die Urlauber - Auf die Koffer, fertig, los!" reisen drei Paare nach Mallorca und losen auf der Insel aus, wer welches Urlaubspaket (Luxus, Standard, Low Budget) erhält. Sie erhalten dann unterschiedlich viel Budget und auch die Unterkünfte unterscheiden sich. Die Paare berichten dann fortlaufend, wie es ihnen damit ergeht.

Einen Tag später, am 1. Juni, nimmt Vox zudem die Doku-Reihe "Laura & Der Wendler - Jetzt wird geheiratet!" ins Programm. Die Folgen laufen immer am späten Montagabend, zum Start geht’s um 23:20 Uhr los. Zuvor zeigt Vox noch einen Film und "Prince Charming". Die Doku-Reihe hatte die Mediengruppe RTL bereits vor einigen Tagen angekündigt. Ab dem 26. Mai werden neue Folgen bei TVNow zum Abruf bereitstehen, in einer leicht geänderten Fassung sind die Episoden dann auch bei Vox zu sehen. Begleitet werden Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller bei ihren Hochzeitsvorbereitungen. Die eigentliche Hochzeit, die Ende August stattfinden soll, wird, sofern es das Coronavirus zulässt, von RTL live übertragen (DWDL.de berichtete).

