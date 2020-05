"Rote Rosen"-Neuzugang kommt von der "Lindenstraße"

© ARD/Nicole Mantey

Voraussichtlich ab Sommer wird Arne Rudolf in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" zu sehen sein. Für Fans der jüngst eingestellten "Lindenstraße" ist der Schauspieler kein Unbekannter: Einige Jahre lang wirkte Rudolf in der Serie mit.



15.05.2020 - 10:23 Uhr von Alexander Krei 15.05.2020 - 10:23 Uhr

Über mehrere Jahre hinweg war Arne Rudolf in der Rolle des Konstantin Landmann in der "Lindenstraße" zu sehen. Nach dem Ende des Dauerbrenners hat der Schauspieler jetzt ein neues Betätigungsfeld gefunden - in der ARD-Telenovela "Rote Rosen". Ab Folge 3133, die voraussichtlich im Sommer ausgestrahlt wird, ist er fortan als David Wagner an der Seite von Gunter Flickenschild (Hermann Toelcke) und Thomas Jansen (Gerry Hungbauer) in der noblen Männer-WG auf Gut Flickenschild zu sehen.





Vorher muss David jedoch einiges an Misstrauen der beiden ihm gegenüber aus dem Weg räumen, als mit seinem Campingbus vorfährt und großes Interesse an dem historischen Gutshof bekundet - so beschreibt die ARD die Handlung. Nach dem Tod seiner Mutter, die ihn ohne Vater aufzog, beschließt er seine Karriere hinter sich zu lassen und als Minimalist neu anzufangen. Er geht auf eine große Europareise und landet, nicht wirklich zufällig, nach fast einem Jahr in Lüneburg. Seine offene Art täuscht darüber hinweg, dass er insgeheim auf der Suche nach seinen Wurzeln und nach einer Heimat ist.

Seit einigen Wochen wird am Set von "Rote Rosen" wieder produziert. Die Dreharbeiten ruhten wegen der Corona-Pandemie für mehrere Wochen, sodass der ARD nun sogar die Folgen ausgehen. Demnächst wird es zunächst Wiederholungen der ersten Staffel zu sehen geben, ehe die aktuelle Liebesgeschichte fortgesetzt wird. Produziert wird die Telenovela von der Studio Hamburg Serienwerft.

Mehr zum Thema Auch bei "Rote Rosen" ist die Corona-Drehpause zu Ende Alles auf Anfang: "Rote Rosen" gehen die neuen Folgen aus



Teilen