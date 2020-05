Sony AXN bringt Jessica Alba und "L.A.'s Finest" im Juni zurück

© Sony Pictures Television

Das im vergangenen Jahr angelaufene "Bad Boys"-Spin-off "L.A.'s Finest" wird diesen Sommer mit neuen Folgen zu Sony AXN zurückkehren. Jerry Bruckheimer, der bereits beim Original ausführender Produzent war, ist auch hier einmal mehr tätig.



Die Special Agents Syd Burnett (Gabrielle Union, "Bad Boys II" und Detective Nancy McKenna (Jessica Alba, "Sin City" starten mit ihrem Cop-Thriller "L.A.'s Finest" in die zweite Staffel. Sony AXN stellt die 13 neuen Folgen 48 Stunden nach US-Ausstrahlung ab Mittwoch, dem 10. Juni in den Mediatheken von Vodafone, MagentaTV, Prime Video Channels und in der Schweiz über Teleclub und UPC zur Verfügung. Gezeigt wird die von Jerry Bruckheimer produzierte Serie im Originalton mit Untertiteln. Zur Premiere werde drei Folgen online gestellt, wöchentlich folgen zwei Stück.

"L.A.'s Finest" wurde als "Bad Boys"-Spin-off geschaffen und dreht sich dieses Mal um zwei Damen, die den Verbrechern von Los Angeles Handschellen anlegen. In der zweiten Staffel muss Syd den plötzlichen Verlust eines Freundes verkraften. Während sie sich auf die Suche nach Antworten macht, erhält sie ungeahnte emotionale Unterstützung von Emma (Taylor Black, "Der Denver-Clan"), der Schwester eines Mordopfers: Emma kann nach ihrem eigenen Verlust Syds Trauer nur zu gut nachvollziehen.

Unterdessen kämpft Nancy an einer ganz anderen Front. Die Entführung von Izzy hat Spuren in der Beziehung zu ihrem Ehemann hinterlassen – Risse, die nicht ohne weiteres geschlossen werden können. Außerdem wird der Ex-Kriminelle Nathan Baker (Adam Rose, "Merry Happy Whatever") nach acht Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Für seine Zeit hinter Gittern ist alleine Nancys Ehemann, der Bezirksstaatsanwalt Patrick McKenna verantwortlich – zumindest wenn es nach Nathan geht.

Zu den Gaststars der zweiten Staffel gehören unter anderem Orlando Jones ("American Gods") und Kelly Rowland ("American Dreams"). Zu den ausführenden Produzenten gehört neben Bruckheimer, Alba und Union auch das Team von "The Blacklist".

