Fox: "Death in Paradise" kehrt im August mit 9. Staffel zurück

Die Karibikinsel Saint-Marie bietet für manchen Urlauber einen unvergesslichen Sommertraum. Für den neuen Detective Inspector Neville Parker ist die Versetzung dorthin jedoch ein Albtraum. Auch für ihn gibt's eine Menge "Death in Paradise".



08.06.2020 - 11:28 Uhr von Kevin Hennings 08.06.2020 - 11:28 Uhr

Ab Freitag, dem 28. August präsentiert Fox um 21 Uhr neue Krimi-Fälle von der Urlaubsinsel Saint-Marie. Die britisch-französische Produktion "Death in Paradise" wird dann in die bereits neunte Staffel starten. Das Kommando wird dann von Detective Inspector Neville Parker (Ralf Little, "Borderline") übernommen. Auch die neuen Folgen können wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung geschaut werden. Alle acht Episoden stehen im Anschluss an die lineare Übertragung auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV zur Verfügung. Im Free-TV hat "Death in Paradise" seine Heimat bei ZDFneo gefunden, dort können die Staffeln zwei, drei, sieben und acht derzeit in der Mediathek gestreamt werden.

Auf Karibikinsel ist seit der letzten Staffel viel passiert. Nachdem ihr Verlobter ermordet wurde, hat Detective Sergeant Florence Cassell (Joséphine Jobert) der kleinen Karibikinsel den Rücken gekehrt und ist nach Martinique gezogen. Als Nachfolgerin kann Detective Inspector Jack Mooney (Ardal O'Hanlon) glücklicherweise Madeleine Dumas (Aude Legastelois) gewinnen, die ihren Job in der Abteilung für interne Ermittlungen an den Nagel hängt, um den wesentlich abwechslungsreicheren Posten als Nummer Zwei im Polizeirevier der Inselhauptstadt Honoré anzutreten.

Auch für Jack selbst stehen die Zeichen auf Veränderung: Dank seiner neuen Bekanntschaft Anna Masani (Nina Wadia) spürt er erstmals seit dem Tod seiner Ehefrau Kathleen wieder Schmetterlinge im Bauch. Gleichzeitig trifft er eine schwere Entscheidung, die ihn zurück in seine Heimatstadt London bringt. Im Laufe der neuen Folgen reicht Ardal O'Hanlon zudem den Staffelstab an seinen Nachfolger Ralf Little weiter, den es als Detective Inspector Neville Parker von Manchester in die Karibik verschlägt.

