Sky zeigt Dokumentation über den Tod von George Floyd

Mehrere Wochen nach dem Tod von George Floyd hat Sky News versucht, die Ereignisse der Tat und ihre Folgen in einer Dokumentation zu beleuchten. Zu sehen gibt es den Film am Samstag bei Sky Atlantic. Daneben laufen mehrere HBO-Produktionen.



19.06.2020 - 09:31 Uhr von Alexander Krei 19.06.2020 - 09:31 Uhr

Acht Minuten und 46 Sekunden - so lange wurde George Floyd mit dem Knie eines Poliziosten am Hals zu Boden gedrückt, ehe er später im Krankenhaus für tot erklärt wurde. Nun hat der britische Nachrichtensender Sky News eine Dokumentation rund um die Tat produziert. Diese wird auch hierzulande zu sehen sein: Von diesem Freitag an steht "Acht Minuten und 46 Sekunden: Die Ermordung von George Floyd" via Sky Ticket, Sky Go und Sky Q zum Abruf bereit.

Darüber hinaus zeigt der Pay-TV-Sender Sky Atlantic die Dokumentation auch im linearen Fernsehen: Zu sehen gibt es den Film am Samstag um 20:15 Uhr. Die Ausstrahlung erfolgt in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Als Sprecher fungiert der britische Schauspieler Idris Elba.

Eingebettet ist die britische Dokumentation über die Tat, die eine Welle des weltweiten Protests aulöste, im Rahmen einer Sonderprogrammierung, die bereits am Samstagnachmittag beginnt. Zu sehen gibt es zunächst die HBO-Filme "Against the Wall" und "Nachhilfestunde in der Todeszelle", ehe ab 21:15 Uhr noch "Boykott" und "Miss Evers' Boys - Die Gerechtigkeit siegt" folgen.

Am Samstag wird sich allerdings nicht nur Sky mit dem Tod von George Floyd auseinandersetzen. So hat auch ProSieben einen Themenabend angekündigt, der sich mit Rassismus befasst (DWDL.de berichtete). Um 20:15 Uhr gibt es zunächst den Spielfilm "The Hate U Give" zu sehen, ehe der Sender um 23:00 Uhr in der Dokumentation "Black Lives Matter? - Reise in ein gespaltenes Land" über die aktuelle Situation in den USA berichtet.

